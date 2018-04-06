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Avrupa'da 2,7 milyon kişi Facebook mağduru

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

Avrupa'da 2,7 milyon kişi Facebook mağduru

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Facebook'un veri skandalından 2 milyon 700 bin Avrupalının etkilendiğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Facebook tarafından AB'ye veri skandalına ilişkin mektup gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Facebook, AB içerisinde 2 milyon 700 bine kadar insanın verilerinin uygun olmayan biçimde Cambridge Analytica ile paylaşılmış olabileceğini teyit etti." ifadesi kullanıldı.

Brüksel, önceki hafta Facebook'a gönderdiği mektupta, AB içerisinde kaç kişinin özel bilgilerinin Cambridge Analytica analiz firmasınca izinsiz şekilde elde edildiğini sormuştu.

AB Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova'nın, Facebook ile irtibat halinde olduğu ve şirketle üst düzey görüşmelerin yapılmasının planlandığı dün duyrulmuştu.

- 87 milyon kullanıcının bilgisi paylaşılmış olabilir

Facebook'un Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mike Schroepfer, kamuoyuna tahmini 50 milyon olarak açıklanan rakamın 87 milyona kadar çıkabileceğini açıklamıştı.

ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibiyle çalışan Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması, sosyal medya platformuna yönelik eleştirileri artırmıştı.

Facebook kurucusu ve Üst Düzey Yöneticisi Mark Zuckerberg, verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti. Zuckerberg, skandala ilişkin 11 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonunda ifade verecek.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Cambridge Analytica Facebook

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