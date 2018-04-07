Etkinlik kapsamında Almanya'da Berlin, Hamburg, Bremen, Hannover, Köln'de, Avusturya'da Viyana, Arlberg ile Linz'te ve bunun yanı sıra İsviçre, Hollanda, Belçika, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, İtalya, Avustralya ile Kanada'da stantlar açıldı.

Geçen yıl 175 bin kişiye ulaşan etkinlik, bu yıl Avrupa'nın yanı sıra, Avustralya ve Kanada’da da gerçekleştirildi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının bu yıl dördüncü kez düzenlediği etkinlik çerçevesinde, gönüllüler cadde ve meydanlara kurulan stantlarda, 200 binden fazla kişiye gül ve İslam dinini anlatan broşür dağıttı.

KÖLN (AA) - Avrupa'da 200 noktada yapılan "Buyrun, Ben Müslüman'ım" etkinliği ile İslam dini tanıtıldı.

Köln'ün Kalk semtinde stant kuran Kalk Kuba Cami idari işler görevlisi Müslüm Şeker, Müslümanlar olarak İslam dinini Avrupalı komşularına anlatmak için burada olduklarını, bu yıl stantlarına büyük ilgi olduğunu söyledi.

Şeker, "Alman komşularımıza bir gül, bir de çikolata ikram ediyoruz. İslam hakkında kendilerinin merak ettiği sorular olursa onları yanıtlıyoruz." dedi.

Bazı Avrupa medyasının İslam'ı kötü şekilde anlattığına işaret eden Şeker, "Burada da gördüğümüz üzere insanlara güzel şekilde gidip dinimizi anlattığımız zaman bizi dinliyor ve bizi anlıyorlar. Ayrıca konuşarak elimizden geldiği kadar İslam dini hakkındaki ön yargıları yıkmak istiyoruz. Her yıl yapılan bu etkinliği üç ya da altı ayda bir yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Avusturya'da 9 eyalette stant kuruldu

Avusturya’nın başkenti Viyana'da başta olmak üzere ülkenin 9 eyaletinde eş zamanlı 25 noktada düzenlenen etkinlik, yönetimdeki aşırı sağcı hükümet ve son günlerde gündemi meşgul eden ilk ve anaokullarında başörtüsü yasağına rağmen büyük ilgi gördü.