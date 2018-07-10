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Avrupa'da eğitimi terk etme oranı en yüksek ülke Türkiye

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 10:59 | Son Güncelleme

MEDYA takip kurumu Ajans Press’in Avrupa İstatistik Ofisi 2016 Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye 18 ila 24 yaş arasındaki insanlar arasında lise eğitimini tamamlamadan eğitimi terk eden en yüksek ülke olurken, eğitimden erken ayrılma oranının Avrupa Birliği ülkeleri oranına göre çok yüksek olduğu da ortaya çıktı.  Ülkelerin eğitimi terk etme oranlarını konu alan son verileri inceleyen Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi 2016 Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye lise eğitimini tamamlamadan eğitim hayatını terk etmiş olanların oranının en yüksek olduğu ülke olarak belirlendi.

İSTANBUL, (DHA)- MEDYA takip kurumu Ajans Press’in Avrupa İstatistik Ofisi 2016 Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye 18 ila 24 yaş arasındaki insanlar arasında lise eğitimini tamamlamadan eğitimi terk eden en yüksek ülke olurken, eğitimden erken ayrılma oranının Avrupa Birliği ülkeleri oranına göre çok yüksek olduğu da ortaya çıktı.

Ülkelerin eğitimi terk etme oranlarını konu alan son verileri inceleyen Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi 2016 Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye lise eğitimini tamamlamadan eğitim hayatını terk etmiş olanların oranının en yüksek olduğu ülke olarak belirlendi. Böylelikle, Türkiye’de 18 ila 24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 34.3’ü eğitimini tamamlamadan sonlandırırken, eğitimden erken ayrılma oranıyla Avrupa Birliği ülkelerinin çok üstünde olduğu görüldü. Listenin birinci sırasında yer alan Türkiye’nin en yakınında yer alan ülke ise yüzde 19.8 ile İzlanda oldu. Malta ise yüzde 19.6 oran ile onları üçüncü sıradan takip etti. Buna karşın eğitimi terk etme oranın en düşük olduğu ülke yüzde 2.8 ile Hırvatistan olurken, İsviçre ve Litvanya 4.8 oranıyla listenin ikinci sırasında yer aldı. Liseyi bitirmeden eğitimden ayrılma oranında AB ortalaması ise 10.6 olarak tespit edildi.

EN ÇOK KADINLAR EĞİTİM HAYATINI SONLANDIRIYOR

ITS Medyave Ajans Press’ingerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde eğitim hayatıyla ilgili, 2018 yılında, 659 bin 102 haber yansımasının olduğu belirlendi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, eğitimin en çok sistem tartışmalarıyla konuşulduğu görüldü. Raporda, Türkiye’nin coğrafi bölgeler arasındaki eğitimi terk etme oranları da yer alırken, lise mezuniyeti olmadan eğitimini bırakmış öğrencilerin en yüksek olduğu yer yüzde 51.6 ile Güneydoğu Anadolu olarak belirlendi. Güneydoğu Anadolu’yu yüzde 46.6 ile Doğu Anadolu takip etti. Eğitimini terk edenlerin en düşük olduğu coğrafi bölge ise Doğu Karadeniz olarak kayıtlara geçti. Eğitimi bırakma oranları cinsiyet bakımından incelendiğinde de; 18 ile 24 yaş arasındaki erkeklerin lise mezuniyeti öncesi eğitimi terk etme oranının yüzde 32.3 olduğu görüldü. Kadınlarda ise bu oranın yüzde 35.8 oranla erkeklerden daha yüksek olduğu anlaşıldı.

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