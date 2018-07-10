Avrupa'da eğitimi terk etme oranı en yüksek ülke Türkiye

İSTANBUL, (DHA)- MEDYA takip kurumu Ajans Press’in Avrupa İstatistik Ofisi 2016 Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye 18 ila 24 yaş arasındaki insanlar arasında lise eğitimini tamamlamadan eğitimi terk eden en yüksek ülke olurken, eğitimden erken ayrılma oranının Avrupa Birliği ülkeleri oranına göre çok yüksek olduğu da ortaya çıktı.

Ülkelerin eğitimi terk etme oranlarını konu alan son verileri inceleyen Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi 2016 Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye lise eğitimini tamamlamadan eğitim hayatını terk etmiş olanların oranının en yüksek olduğu ülke olarak belirlendi. Böylelikle, Türkiye’de 18 ila 24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 34.3’ü eğitimini tamamlamadan sonlandırırken, eğitimden erken ayrılma oranıyla Avrupa Birliği ülkelerinin çok üstünde olduğu görüldü. Listenin birinci sırasında yer alan Türkiye’nin en yakınında yer alan ülke ise yüzde 19.8 ile İzlanda oldu. Malta ise yüzde 19.6 oran ile onları üçüncü sıradan takip etti. Buna karşın eğitimi terk etme oranın en düşük olduğu ülke yüzde 2.8 ile Hırvatistan olurken, İsviçre ve Litvanya 4.8 oranıyla listenin ikinci sırasında yer aldı. Liseyi bitirmeden eğitimden ayrılma oranında AB ortalaması ise 10.6 olarak tespit edildi.