Avrupa'da fırtına alarmı

Sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapan yetkililer, önemli işi olmayanlara dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu. Farklı yollarda toplamda 25 kamyonun devrilmesi sonucu ise çok sayıda otoban ulaşıma kapatıldı.

Güvenlik gerekçesiyle bazı tren istasyonları, çarşı merkezleri ve konteynerlerin devrilmesi sonucunda Rotterdam limanı kapatıldı.

Ülkede hızı saatte 140 kilometreye varan fırtına nedeniyle kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Hollanda'nın en büyük havaalanı Schiphol'deki uçak seferleri ve ülke genelindeki tren seferlerinin tamamı iptal edildi.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bazı bölgelerde kasırga gücüne yaklaşan fırtına nedeniyle ülkenin bazı yerlerinde kırmızı alarm diğer bölgelerde ise turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu.

BRÜKSEL (AA) - Avrupa genelinde etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle birçok ülkede tren seferleri ve uçuşlar durduruldu, eğitime ara verildi, yetkililer halkı olası mağduriyetlere karşı uyardı.

Belçika'nın uluslararası havaalanı Zaventem'de ise uçuşlar çoğunlukla normal seyrinde devam ediyor.

Valonya bölgesinde ise itfaiyeciler 50'den fazla acil duruma müdahale etti, birçok şehirde ağaçlar devrildi. Bölgede aracının üzerine ağaç düşen bir kadın sürücü hayatını kaybetti.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KMI), ülkenin Flamanya bölgesi için turuncu alarm verildiğini açıkladı. Belçika Federal Kamu Hizmeti de acil durumlar için özel bir numaranın aktive edildiğini duyurdu.

Enschede ve Zwolle kentlerinde devrilen ağaç nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Sabah başlayan fırtınada, evler ve binalar hasar gördü ve devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Öğrencileri taşıyan bir otobüsün fırtınanın etkisiyle yaptığı kazada şoför ve 5 öğrenci yaralandı.

- Almanya'da tren ve uçak seferleri iptal edildi

Almanya'da ise "Frederike” fırtınası nedeniyle Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Alman Demiryollarından yapılan açıklamada, iptallerden birçok seferin etkilendiği belirtilerek seferlerin ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığı ifade edildi. Açıklamada, bazı bölgelerde tren hızının düşürüldüğü aktarıldı.

Köln-Bonn Havalimanı da tüm uçuş faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Goslar, Essen, Düsseldorf belediyeleri de ailelere çocuklarını eğitim kurumlarından almalarını tavsiye etti. Bazı bölgelerde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Thüringen eyaletinde bazı kentlerde, park, hayvanat bahçeleri ve müzelerin tedbir amaçlı kapatıldığı ifade edildi.

Köln'e gelen turistlerin uğrak yeri olan tarihi Köln katedrali meydanı da fırtına nedeniyle kapatıldı.

- Fransa'da rüzgar şiddeti rekor kırdı

Fırtına Fransa'nın kuzey ve doğu bölümlerinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle Lille ve çevresindeki şehirlerde çok sayıda ağacın devrildiği, bazı kentlere elektrik ulaştırılması konusunda aksaklıkların yaşandığı açıklandı.