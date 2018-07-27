Avrupa'da hava sıcaklıkları artıyor

İngiltere’deki tarihi sıcaklığın bazı bölgelerde yerini bu geceden itibaren şiddetli yağış ve fırtınaya bırakması bekleniyor.

İngiltere'de, meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı günden bu yana en sıcak hava, 2003’te 38 derece olarak ölçülmüştü.

İngiltere’de hava sıcaklığının bazı bölgelerde bugün 38,5 dereceye çıkması bekleniyor. Ülkede dün kaydedilen 35,1 derece bu yılın şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığı oldu.

Salı gününden bu yana aşırı sıcağın etkisindeki Fransa’nın başkenti Paris’te bugün ölçülen 36 derecelik hava sıcaklığı, son 40 yılın rekoru oldu.

İngiltere’de sıcaklık rekorunun kırıldığı 2003’te 10 gün içinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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- Belçika

Geleneksel olarak yağmurlu ve serin geçen yaz aylarının aksine Belçika'da da yaz ayları sıcak havanın etkisinde.

Dün Brüksel'de hava sıcaklığının 34 derecenin üstüne çıkmasıyla 2006 yılından bu yana en sıcak gün yaşandı.

Bugün ülkede hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Yüksek seyreden sıcak havanın ardından meteoroloji yetkilileri Belçika için akşam saatlerinde yağmur ve fırtına uyarısı veriyor.

Ülke genelinde gelecek günlerde sıcaklıklıklarda 10 derece düşüş yaşanması bekleniyor.

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- Hollanda

Hollanda'da son 100 yılın en sıcak 3. günü dün 38,2 dereceyle dün yaşandı. Ülkede ayrıca 24,4 derece ile en sıcak gece yaşandı.

Ülkenin doğu kesiminde sıcaklığın bugün de 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Hollanda’da tarihin en yüksek iki sıcak dönemi 27 Haziran 1947’de 38,4 ve 23 Ağustos 1944’te de 38,6 derece olarak ölçülmüştü.

- İsveç

Kuzey Avrupa ülkesi İsveç’te de son 66 yılın en sıcak günleri yaşanırken, sıcaklık dün ve bugün Skone bölgesindeki Hestveda kentinde 35 dereceye kadar yükseldi.