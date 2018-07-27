Avrupa'da hava sıcaklıkları artıyor

LONDRA (AA) - Avrupa’da bugün hava sıcaklıklarının Fransa'da 39, İngiltere’de 38,5, Belçika ve Hollanda’da 37 dereceyi görmesi bekleniyor.
Salı gününden bu yana aşırı sıcağın etkisindeki Fransa’nın başkenti Paris’te bugün ölçülen 36 derecelik hava sıcaklığı, son 40 yılın rekoru oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkedeki 25 kentte “turuncu alarm” ilan ederken, Auxerre kentinde bugün sıcaklığın 39 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
- İngiltere
İngiltere’de hava sıcaklığının bazı bölgelerde bugün 38,5 dereceye çıkması bekleniyor. Ülkede dün kaydedilen 35,1 derece bu yılın şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığı oldu.
İngiltere'de, meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı günden bu yana en sıcak hava, 2003’te 38 derece olarak ölçülmüştü.
İngiltere’deki tarihi sıcaklığın bazı bölgelerde yerini bu geceden itibaren şiddetli yağış ve fırtınaya bırakması bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri ülkede ağustos ayında da yüksek sıcaklıkların ölçüleceğini öngörüyor.
Öte yanda İngiliz parlamentosunun Çevre Teftiş Komisyonu dün bir rapor yayımlayarak, hükümetlerin gereken önlemleri almaması durumunda ülkede aşırı sıcaklara bağlı ölümlerin 35 yıl içinde 3 kat artarak yılda 7 bine yükseleceği uyarısında bulundu.
İngiltere’de sıcaklık rekorunun kırıldığı 2003’te 10 gün içinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
\
- Belçika
Geleneksel olarak yağmurlu ve serin geçen yaz aylarının aksine Belçika'da da yaz ayları sıcak havanın etkisinde.
Dün Brüksel'de hava sıcaklığının 34 derecenin üstüne çıkmasıyla 2006 yılından bu yana en sıcak gün yaşandı.
Bugün ülkede hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Yüksek seyreden sıcak havanın ardından meteoroloji yetkilileri Belçika için akşam saatlerinde yağmur ve fırtına uyarısı veriyor.
Ülke genelinde gelecek günlerde sıcaklıklıklarda 10 derece düşüş yaşanması bekleniyor.
\
- Hollanda
Hollanda'da son 100 yılın en sıcak 3. günü dün 38,2 dereceyle dün yaşandı. Ülkede ayrıca 24,4 derece ile en sıcak gece yaşandı.
Ülkenin doğu kesiminde sıcaklığın bugün de 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Hollanda’da tarihin en yüksek iki sıcak dönemi 27 Haziran 1947’de 38,4 ve 23 Ağustos 1944’te de 38,6 derece olarak ölçülmüştü.
- İsveç
Kuzey Avrupa ülkesi İsveç’te de son 66 yılın en sıcak günleri yaşanırken, sıcaklık dün ve bugün Skone bölgesindeki Hestveda kentinde 35 dereceye kadar yükseldi.
Başkent Stockholm'de de sıcaklık 34 dereceye kadar çıkarken, göl ve denize gidemeyenlerin havuz, park ve gölgeliklerde serinlemeye çalıştığı görüldü.
İsveç’te 23 bölgede orman yangınları da devam ederken, Türkiye'den bir yangın söndürme uçağının geleceği bildirildi.
AA muhabirine açıklama yapan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, yangın söndürme uçaklarının hava muhalefeti nedeniyle bekletildiğini ancak en kısa sürede yola çıkacağını kaydetti.
İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!
Kanlı ay tutulması kıyamet alameti mi?
Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Bu adada çıplak gezmek serbest ama tek bir şart var
Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Ölüm anı ve ölüm sonrası yaşanan ürkütücü gerçekler
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum