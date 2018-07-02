Avrupa'da işsizlik mayısta değişmedi

FRANKFURT (AA) - İşsizlik, mayısta Avro Bölgesi’nde yüzde 8,4 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 7 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, bu yılın mayıs ayında nisana göre değişmeyerek yüzde 8,4 oldu. Böylece işsizlik, Aralık 2008’den bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

28 üyeli AB’de de mayısta aylık bazda değişmeyen işsizlik, yüzde 7 ile Ağustos 2008’den beri görülen en düşük seviyeyi korudu.

AB'de işsiz sayısı mayısta 17 milyon 207 bin oldu. Söz konusu rakamın 13 milyon 656 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. İşsiz sayısı, bir önceki aya göre AB’de 154 bin ve Avro Bölgesi’nde 125 bin azaldı.

İşsiz sayısı, 2017’nin mayıs ayına göre AB’de 1 milyon 828 bin ve Avro Bölgesi’nde 1 milyon 252 bin düştü.

Veriler, ABD'de nisan ayında yüzde 3,9 olan işsizlik oranının mayısta 3,8’e gerilediğini de ortaya koydu.

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- AB'de işsizlik, tüm ülkelerde azaldı