Avrupa'da oy verme işlemi

LONDRA (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için Birleşik Krallık'ta oy verme işlemi tamamlandı.
Birleşik Krallık'ta oy kullanma işlemi yerel saatle 21.00'de sona erdi.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan oyunu henüz kullanmamış olanlar gümrük kapılarında 24 Haziran'a kadar oy verebilecek.
Sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oylar, ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, oradan da Ankara'ya Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) ulaştırılacak.
Yaklaşık 100 bin seçmenin bulunduğu Birleşik Krallık'ta seçmenler oylarını Londra ve Edinburg'taki 2 oy kullanma merkezinde 16 Haziran'da kullanmaya başlamıştı.
Vatandaşlar, oylarını, Londra'da kentin batısındaki Olympia Konferans Merkezi'nde, Edinburgh'da da Edinburgh Başkonsolosluğunun çalışma ofisinde kurulan sandıklarda vermişti.
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