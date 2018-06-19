HABER

Avrupa'da oy verme işlemi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 22:47 | Son Güncelleme

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Avrupa'da kurulan sandıklarda oy verme işlemi Birleşik Krallık dışında tamamlandı - Birleşik Krallık'ta ise sandıklar yerel saat ile 21.00'de kapanacak

BERLİN (AA) - Avrupa’da 7 Haziran'da başlayan ve 13 gün devam eden Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türk seçmenlerin oy kullanma işlemi Birleşik Krallık hariç sona erdi.

Birleşik Krallık'ta ise yerel saat ile 21.00'de sandıklar kapanacak.

Avrupa genelinde 28 ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon Türk seçmeni için 63 temsilcilikte kurulan sandıklarda, 13 gün süren Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oylama süreci bugün saat 21.00'de tamamlandı.

Tüm yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık açılmıştı.

Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya'da halk oylamasına yoğun ilgi gösterilirken, Avrupa genelinde katılımın, geçen yıl anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasına katılımdan fazla olduğu öğrenildi.

Türkiye’nin Kopenhag Muavin Konsolosu Çağrı Yüceer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara seçime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Yüceer, "Gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, sandık kurulu görevlilerimiz halkın iradesinin tecelli etmesi için özveriyle çalıştılar.'" dedi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayılarak mühürlenen ve torbalara konulan oylar, yarın havayolu ile Türkiye'ye gönderilecek.
\

- Gümrük ve sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, Türkiye'deki gümrük kapılarında 24 Haziran saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda ise Türkiye'de 8 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek seçim için, Avrupa'daki Türk seçmen, 30 Haziran Cumartesi gününden 4 Temmuz Çarşamba gününe kadar 5 gün boyunca yerel saat ile 09.00'dan 21.00'e kadar oy verebilecek.

PARTNER'Pilates yaptım ve amacıma ulaştım''Pilates yaptım ve amacıma ulaştım'
Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (5)Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (5)
Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa seçim

En Çok Okunan Haberler

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demirtaş'ın çok konuşulan bestesini bu kez de kızları ve eşi çaldı söyledi

Demirtaş'ın çok konuşulan bestesini bu kez de kızları ve eşi çaldı söyledi

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.