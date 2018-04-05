Avrupa'da perakende satışlar şubatta hafif arttı

FRANKFURT (AA) - Perakende satışlar, bu yılın şubat ayında bir önceki aya göre Avro Bölgesi’nde yüzde 0,1, Avrupa Birliği'nde ise (AB) yüzde 0,2 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, bu yılın şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar, ocak ayına kıyasla 19 üyeli Avro Bölgesi’nde yüzde 0,1 arttı. Perakende satışlar, 2017’nin şubat ayına göre de yüzde 1,8 yükseldi.

Veriler, 28 üyeli AB'de ise perakende satışların şubatta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2 yükseldiğini ortaya koydu.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri arasında şubatta aylık bazda perakende satışında en fazla artış görülen ülke yüzde 2 ile Estonya olurken, en fazla azalış yüzde 2,3 ile Letonya ve Romanya’da kaydedildi.

Yıllık bazda ise perakende satışlarında en fazla artış görülen ülke yüzde 11,7 ile Malta olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde perakende satışları en fazla azalan ülke de yüzde 1,6 ile Slovenya oldu.