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Avrupa'da sıcak hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 18:26 | Son Güncelleme

İspanya'da sıcak havalar yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı - Portekiz'in güneyindeki turistik Algarve bölgesinde 3 gün önce başlayan orman yangınları devam ediyor

MADRİD (AA) - İspanya'da sıcak hava yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Termometrelerin dün 45'i gördüğü İspanya'nın güneyinde, sıcaklık bugün itibarıyla düşmeye başlasa da halen hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcak havanın etkisi altındaki kentler arasında Türk turistlerin de ziyaret ettiği Endülüs bölgesindeki Sevilla, Cordoba ve Granada da bulunuyor.

Bu arada, Barselona'da evsiz olduğu belirtlilen orta yaşlardaki bir kişinin de ölmesiyle sıcak hava yüzünden İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Daha önce de Murcia'da yol inşaatında çalışan 48 yaşındaki bir işçi ile kendi çiftliğinde tarım işi yapan 78 yaşındaki bir emekli hayatını kaybetmişti.

- Portekiz

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Portekiz'in başkenti Lizbon'da 37 yıllık sıcaklık rekoru kırılırken, ülkenin güney bölgesinde çıkan orman yangılarıyla mücadele de devam ediyor.

Portekiz Meteoroloji Servisine göre, dün başkent Lizbon'da termometreler 44'ü görerek, 1981'de ölçülen 43 derece geçildi.

Ülkede bu sene en yüksek sıcaklık ise 46,8 ile ülkenin ortasındaki Alvega'da ölçüldü. Portekiz'de bugüne kadar en yüksek sıcaklık, 47,4 ile 2003 yılında kaydedilmişti.

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının yol açtığı İber Yarımadası'ndaki sıcaklıklar, orman yangınlarını da tetikledi.

- Orman yangını 3 gündür devam ediyor

Ülkenin güneyindeki turistik Algarve bölgesinde 3 gün önce başlayan ve hala söndürülemeyen yangına 800 itfaiyeci ve 12 uçakla müdahale ediliyor.

Bin hektardan fazla ormanın kül olduğu yangının söndürme çalışmalarına 130 asker de katılıyor. Yangın dolayısıyla 100'den fazla köylü bölgeden tahliye edildi.

Can kaybının olmadığı yangında, ev önlerinde ve yollarda kalan bazı araçlar zarar gördü.

Portekiz'de geçen sene orman yangınlarında 114 kişi hayatını kaybetmişti.

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İspanya lizbon Portekiz sıcak sıcak hava dalgası

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