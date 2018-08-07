Avrupa'da sıcaklar tarım ürünlerini vuruyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Sebze ve Meyve İmalatı Birliği (PROFEL), kıtayı vuran sıcak ve kuru havanın tarım ürünlerine etkisinin ciddi bir boyutta olduğuna dikkati çekerek, yetiştiricilerin son 40 yıldır karşılaştıkları en zor durumla mücadele ettiğini açıkladı.

Merkezi Brüksel'de bulunan ve meyve-sebze üretiminde Avrupa genelinde 500'den fazla şirketi temsil eden PROFEL, özellikle temmuz ayında Avrupa kıtasını saran sıcak ve kuru havanın tarım ürünlerine etkisine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Avrupa'nın önde gelen üretim merkezlerinde sıcak yaz aylarının etkisiyle kuraklık oluştuğu, sulamaya da gelen kısıtlamalar nedeniyle mahsullerin kalite ve miktarında keskin düşüş yaşandığı belirtildi.

Avrupa genelinde son üç yıldır değişen hava koşullarının sebze üretici ve imalatçılarının esasen bu durum karşısında ne kadar hazırlıksızlık olduğunu da ortaya koyduğunun altı çizilen açıklamada, "Bugün sebze üretici ve imalatçıları son 40 yıldır karşılaştıkları en zor durumla mücadele ediyor." ifadesine yer verildi.