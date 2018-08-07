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Avrupa'da sıcaklar tarım ürünlerini vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

Avrupa Sebze ve Meyve İmalatı Birliği: - "Bugün sebze üretici ve imalatçıları son 40 yıldır karşılaştıkları en zor durumla mücadele ediyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Sebze ve Meyve İmalatı Birliği (PROFEL), kıtayı vuran sıcak ve kuru havanın tarım ürünlerine etkisinin ciddi bir boyutta olduğuna dikkati çekerek, yetiştiricilerin son 40 yıldır karşılaştıkları en zor durumla mücadele ettiğini açıkladı.

Merkezi Brüksel'de bulunan ve meyve-sebze üretiminde Avrupa genelinde 500'den fazla şirketi temsil eden PROFEL, özellikle temmuz ayında Avrupa kıtasını saran sıcak ve kuru havanın tarım ürünlerine etkisine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Avrupa'nın önde gelen üretim merkezlerinde sıcak yaz aylarının etkisiyle kuraklık oluştuğu, sulamaya da gelen kısıtlamalar nedeniyle mahsullerin kalite ve miktarında keskin düşüş yaşandığı belirtildi.

Avrupa genelinde son üç yıldır değişen hava koşullarının sebze üretici ve imalatçılarının esasen bu durum karşısında ne kadar hazırlıksızlık olduğunu da ortaya koyduğunun altı çizilen açıklamada, "Bugün sebze üretici ve imalatçıları son 40 yıldır karşılaştıkları en zor durumla mücadele ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu yılki hava koşullarının özellikle donmuş ve konserve sebze sektörünü etkilediği, üretim tesislerine gelen taze sebze miktarında ciddi düşüş olduğu, bunun da üretim maliyetlerini artırarak ürün sayısını azalttığı kaydedildi.

- En çok etkilenen ürünler bezelye ve fasulye

Hava koşullarının en büyük etkiyi bezelye üzerinde yaptığına işaret edilen açıklamada, bezelye hasadında yüzde 20-50 arası düşüş yaşandığı bildirildi.

Bezelyenin yanı sıra büyük oranda etkilenen ürünler arasında fasulye, kabak, soğan, ıspanak ve kabağın da bulunduğu, kuraklık nedeniyle birçok bölgede ikinci mahsul için ekimin yapılamayacağı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa iklim koşulları sıcaklar tarım ürünleri

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