"Avrupa'da sığınmacı sorunu hala kırılganlığını koruyor"

LÜKSEMBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "Kriz dönemiyle karşılaştıramasak da sığınmacı sorununa ilişkin mevcut durumun hala kırılgan olduğunu ve bazı sığınmacı rotalarında baskının devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB İçişleri ve Adalet Konseyi toplantısının ardından konuşma yapan Avramopoulos, ana gündem maddelerinin sığınmacı ve iltica sisteminin güncellenmesi olduğunu belirtti.

AB genelinde 2015 yılında patlak veren sığınmacı krizinin üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlatan Avramopoulos, halihazırda AB'ye gelen sığınmacı sayısında ve iltica başvurularında azalma olduğunu, dış sınırların daha iyi korunduğunu ve üçüncü ülkelerle iş birliğinin olumlu sonuçlar verdiğini kaydetti.

Tüm olumlu gelişmelere rağmen yapılması gereken çok iş olduğuna dikkati çeken Avramopoulos, "Kriz dönemiyle karşılaştıramasak da sığınmacı sorununa ilişkin mevcut durumun hala kırılgan olduğunu ve bazı sığınmacı rotalarında baskının devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.