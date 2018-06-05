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"Avrupa'da sığınmacı sorunu hala kırılganlığını koruyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:23 | Son Güncelleme

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos: - "Kriz dönemiyle karşılaştıramasak da sığınmacı sorununa ilişkin mevcut durumun hala kırılgan olduğunu ve bazı sığınmacı rotalarında baskının devam ettiğini görüyoruz"

LÜKSEMBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "Kriz dönemiyle karşılaştıramasak da sığınmacı sorununa ilişkin mevcut durumun hala kırılgan olduğunu ve bazı sığınmacı rotalarında baskının devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB İçişleri ve Adalet Konseyi toplantısının ardından konuşma yapan Avramopoulos, ana gündem maddelerinin sığınmacı ve iltica sisteminin güncellenmesi olduğunu belirtti.

AB genelinde 2015 yılında patlak veren sığınmacı krizinin üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlatan Avramopoulos, halihazırda AB'ye gelen sığınmacı sayısında ve iltica başvurularında azalma olduğunu, dış sınırların daha iyi korunduğunu ve üçüncü ülkelerle iş birliğinin olumlu sonuçlar verdiğini kaydetti.

Tüm olumlu gelişmelere rağmen yapılması gereken çok iş olduğuna dikkati çeken Avramopoulos, "Kriz dönemiyle karşılaştıramasak da sığınmacı sorununa ilişkin mevcut durumun hala kırılgan olduğunu ve bazı sığınmacı rotalarında baskının devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

Avramopoulos, AB'nin savaş ve zulümden kaçan insanlara koruma sağlama yükümlülüğünü yerini getirebilmesi için ortak bir Avrupa iltica sisteminin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni sistemin "katı ancak adil" olması gerektiğine dikkati çeken Avramopoulos, toplantıda AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenen Bulgaristan tarafından hazırlanan taslak öneri üzerinde "yoğun ve açık" bir tartışma yürüttüklerini bildirdi.

- AB-Türkiye sığınmacı mutabakatına destek yinelendi

Öte yandan AB Konseyinden, AB İçişleri ve Adalet Konseyi toplantısı sonuçlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bakanların ortak bir Avrupa iltica sistemi çerçevesinde sorumluluk ve dayanışma ilkelerinin tüm üye ülkeler tarafından benimsenmesi gerektiği konusunu ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, sığınmacı konusunda AB-Türkiye arasında varılan 18 Mart sığınmacı mutabakatına bağlı kalınması gerektiğinin vurgulandığı bildirildi.

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