Avrupa'da yaşayan Türklerden Güney Afrikalılara ramazan kumanyası

CAPE TOWN (AA) - Avrupa'da yaşayan Türkler tarafından kurulan Hasene Derneği, ramazan ayı öncesinde bin 350 Güney Afrikalı aileye ramazan kumanyası dağıttı.

Hasene Derneği gönüllüsü Muhammed Ali Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da yaşayan Türklerin bağışlarını Güney Afrikalı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek "İnsanların güzel bir şekilde iftar ve sahur yapabilmeleri için kumanya paketlerini ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı başlamadan önce ulaştırdık. İnsanlar çok mutlu oldular ve bağışta bulunanlara çok dua ettiler." dedi.

Güney Afrika'da yardıma muhtaç çok fazla kişi olduğunu anlatan Yaman, "Güney Afrika'daki köylerde insanlar çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Bizlere su kuyusuna çok ihtiyaçları olduğunu söylediler. Tüm Afrika kıtasına daha fazla projeyle gitmeliyiz." diye konuştu.

Hasene Derneği Basın Sorumlusu Murat Kubat da Avrupa'daki Türklerin kültürlerini ve dini değerlerini koruyarak ihtiyaç sahiplerini gözettiğini belirtti.

Kubat, "Gün geçtikçe Avrupa'daki Türklerin duyarlılığı daha da artıyor. Ramazan ayı için 56 ülkede kumanya dağıtımı yaptık. Kurban bayramında ise hedefimiz 100 ülkede kurban dağıtmak." ifadelerini kullandı.

