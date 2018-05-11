Avrupa'da yaşayan Türklerden Nijeryalı ailelere yardım

Avrupa'da yaşayan Türklerin kurduğu Hasene Derneği tarafından yürütülen yardım kampanyası kapsamında Nijerya'da bin 300 aileye kumanya dağıtıldı.
Hasene Derneği Temsilcisi Yavuz Erat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gerçeği Paylaş" adıyla başlattıkları kampanya ile Nijerya'ya yardım dağıtmaya geldiklerini, Kaduna ve Kano eyaletlerinde toplam bin 300 aileye kumanya dağıttıklarını söyledi.
Erat, "Avrupa'da yaşayan Türklerin yardımlarıyla 70 bin kumanya toplamayı hedefliyorduk ama çok şükür bu hedefimizi geçtik ve 90 bin kumanya topladık." dedi.
Kumanya dağıtımının haricinde bağışta bulunanlar adına adak kurbanları keseceklerini dile getiren Erat, "Kaduna ve Kano ziyaretlerimizde buradaki yetimlerle buluşup çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttık." ifadelerini kullandı.
Erat, Kaduna'da 300, Kano'da da bin paket dağıtılan kumanyaların içinde sıvı yağ, un, temel gıda malzemeleri, çay, makarnadan oluşan yaklaşık 20 kilogramlık gıda malzemesi bulunduğunu belirtti.
Dünyada 110 ülkede faaliyet gösteren Hasene Derneği, kurban kesimi, ramazan öncesi kumanya dağıtımı, su kuyusu açma, yetimlere yardım ve afet bölgelerine destek gibi farklı alanlarda faaliyetler gerçekleştiriyor.
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