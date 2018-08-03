HABER

Avrupa'da yaşayan Türklerin Kapıkule'den dönüş yolculuğu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

Avrupa'da yaşayan Türklerin Kapıkule'den dönüş yolculuğu sürüyor

Avrupa'da yaşayan Türklerin Kapıkule'den dönüş yolculuğu sürüyor

EDİRNE (AA) - Yurtta izinlerini kullanan Türklerin, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Yıllık izinlerini kullanmak üzere temmuz başında baba ocaklarına gelen gurbetçilerin izinleri bitti.

Dönüş için yola koyulan Avrupalı Türkler özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bazı yerlerde beşerli halde araç sıraları oluşturan yüzlerce gurbetçinin sınır kapısındaki bekleyişi sürüyor.

Bulgaristan'ın ülkesine giren araçları araması nedeniyle geçişlerin uzun sürdüğü belirtiliyor.

Sınır kapısı saha içi ve saha dışında bini aşkın araç çıkış için bekliyor.

Çoğunluğu Belçika, Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelere giden gurbetçiler, gelişte yaşadıkları sevincin yerini giderken hüzne bıraktığını, zamanın sevdikleri yanında çok çabuk geçtiğini ifade etti.

Uzak ve çileli yolu sevdikleri için katettiklerini ifade eden vatandaşlar, yaşadıkları ülkelere gittiklerinde izne gelmek için gün saymaya başladıklarını kaydetti.

-Kapıkule'deki trafik arttı

Bu arada geçen yıla göre temmuz ayındaki Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki giriş ve çıkış trafiğinde artış yaşandı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçen yıl, 22 bin 093 aracın girdiği Kapıkule'den bu yıl 24 bin 399 bin araç giriş yaptı. 2017 yılı Temmuz ayı ile kıyasla bu yıl ise temmuz ayında araç çıkışında yüzde 19 artış yaşandı.

Avrupa'da yaşayan Türklerin Kapıkule'den dönüş yolculuğu sürüyor

Avrupa'da yaşayan Türklerin Kapıkule'den dönüş yolculuğu sürüyor

Avrupa'da yaşayan Türklerin Kapıkule'den dönüş yolculuğu sürüyor

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadıKaraköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı
DEAŞ'ın katlettiği Ezidiler, Diyarbakır'da anıldıDEAŞ'ın katlettiği Ezidiler, Diyarbakır'da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gurbetçi Kapıkule yurt dışı

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.