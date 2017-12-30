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Avrupa'daki en başarılı Türk takımı Galatasaray

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 22:00 | Son Güncelleme 4 saat önce

- 1955 ile 2017 yılları arasında UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden en başarılı takımlar listesinde Galatasaray, 20'ncilik elde etti

UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı kulüplerinin listesinde Galatasaray, ilk 20'de yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan listede,Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonuna 1955 ile 2017 yılları arasında katılan en başarılı kulüpler açıklandı.

Takımların kazandığı ve kaybettiği maç sayısı, katıldıkları turnuvalar, elde ettiği kupalar, attıkları ve yedikleri gol sayısına göre belirlenen listede İspanya temsilcisi Real Madrid, en başarılı kulüp oldu.

- En başarılısı Galatasaray

Listede en başarılı Türk takımı ise 20'ncilik elde eden Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 24 kez katılım gösterdiği organizasyonda 163 maçta 56 galibiyet, 40 beraberlik ve 67 yenilgi alırken, attığı 207 gole karşılık kalesinde 250 gol gördü.

Listede yer alan diğer Türk takımları ise Fenerbahçe (47), Beşiktaş (51), Trabzonspor (113), Medipol Başakşehir (302), Sivasspor (374) ve Bursaspor (433) oldu.

Listenin ilk 10'unda yer alan takımlar şöyle:

1- Real Madrid

2- Bayern Münih

3- Barcelona

4- Manchester United

5- Juventus

6- Milan

7- Benfica

8- Porto

9- Liverpool

10- Arsenal

(AA)

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