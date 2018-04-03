İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Eurocontrol sistemlerindeki arızanın kısmen giderildiğini bildirdi.

Ekşi, Twitter'daki hesabından, yaşanan arızanın giderilme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilal Ekşi, yaşanan arızaya ilişkin, "Eurocontrol sistemlerindeki arızanın kısmen giderildiği görülmektedir. Fakat uçuşların normale geçmesinin zaman alacağı Eurocontrol tarafından ifade edildi. Yolcularımızın en az etkilenmesi için ekiplerimiz yoğun bir şekilde Eurocontrol, SHGM ve DHMİ ile çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

THY'den yapılan açıklamada da teknik arıza nedeniyle Avrupa seferlerinde gecikme ve iptaller yaşanabileceği, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel detaylara "www.turkishairlines.com" üzerinden ya da "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabileceği belirtilmişti.