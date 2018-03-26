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Avrupa’daki gençlerden Başkan Doğanay’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:28 | Son Güncelleme

Avrupa Türk Demokratlar Birliği Gençlik Yapılanması’na bağlı 30 kişilik grup, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ı parti binasında ziyaret etti.Türkiye’nin çeşitli illerinden Almanya’ya giden ve Avrupa Türk Demokratlar Birliği Gençlik Yapılanması’nı kuran gençlerden 30 kişilik grup, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ı ziyaret etti.

Avrupa’daki gençlerden Başkan Doğanay’a ziyaret

Avrupa Türk Demokratlar Birliği Gençlik Yapılanması’na bağlı 30 kişilik grup, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ı parti binasında ziyaret etti.
Türkiye’nin çeşitli illerinden Almanya’ya giden ve Avrupa Türk Demokratlar Birliği Gençlik Yapılanması’nı kuran gençlerden 30 kişilik grup, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ı ziyaret etti. Ziyarette, gençlerle tek tek tanışan ve Almanya’daki faaliyetler hakkında bilgiler alan Doğanay, gençlere lobi faaliyetlerinin öneminden bahsederek, “Türk olmanın zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü Avrupa Birliği sadece Almanya değil, hiçbiri Türkiye’nin güçlenmesini istemiyor. Böylesi zor süreçten geçiyoruz. Bu anlamda oralarda lobi faaliyetlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben geçmişte, Alman’yada 3 milyonu aşkın Türk var ama Almanya’da bir avuç Ermeni toplumu var. Onların sesi her zaman bizden güçlü çıkıyor. Çünkü onlar lobi faaliyetini çok daha iyi yapıyorlar. Özellikle 1968’de başlayıp 1975’e kadar Avrupa’ya giden Türkler lobicilik faaliyetini yapamadılar. Çünkü onların yapma imkanı da anlatma imkanı da yoktu. Çünkü onların herşeyden önce dil sorunu vardı” dedi.
Grup adına Başkan Doğanay’a teşekkür eden Güngör Güneş ise arkadaşları ile birlikte Türkiye’de farklı illere ziyaretlerde bulunduklarını ve geleneklerinden kopmamak adına bu gezilerin devam edeceğini söyledi.

Avrupa’daki gençlerden Başkan Doğanay’a ziyaret

Avrupa’daki gençlerden Başkan Doğanay’a ziyaret

Avrupa’daki gençlerden Başkan Doğanay’a ziyaret

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