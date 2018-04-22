Avrupa'daki ırkçı saldırı mağdurlarına KDK desteği

ABDULLAH DOĞAN - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Avrupa'da haksızlığa veya ayrımcılığa uğrayanlara hak arama yöntemlerini anlattıklarını belirterek, "Avrupa'daki Türklere kendi haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanmaları gerektiğini, bunun yöntemini gösteriyoruz." dedi.

Malkoç, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Konya'da, AA muhabirine kurumun çalışmalarını anlattı.

Kamunun hedefinin refahı artırmak, toplumda huzur ve barışı sağlamak olduğunu belirten Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun da (KDK) aynı doğrultuda gayret sarf ettiğini söyledi.

Malkoç, Türkiye'nin 2023 vizyonuna dikkati çekerek, 5 yıl içinde ombudsmanlık açısından dünyanın en iyi ülkeleri arasında olmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda önemli mesafe katettiklerini dile getirdi.

Diğer ülkelerdeki ombudsmanlık kurumlarıyla güçlü iletişim halinde olduklarını anlatan Malkoç, şöyle devam etti:

"Balkanlardaki ve İslam ülkelerindeki ombudsmanlık kurumlarıyla iyi ilişkiler içindeyiz. Onlarla temaslarımız var. Eğitim seminerlerine de başlayacağız. Aynı zamanda Türkiye'de kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması için tavsiye kararları vermeye devam ediyoruz. Hangi kurum ve idare olursa olsun, önemli olan memlekete hizmet etmektir. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de 185 üniversitede ombudsmanlık kulüplerini kurmak için çalışma başlattık. Üniversitelerde 7 milyon 250 bin öğrenci var. Onlara demokrasiyi, insan haklarını, hukuku ve adaleti anlatmamız lazım. 21. yüzyılda Türkiye, insan haklarına, demokrasiye, adalet ve hakkaniyete dayalı anlayışla yükselecektir."