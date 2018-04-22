Avrupa'daki ırkçı saldırı mağdurlarına KDK desteği

ABDULLAH DOĞAN - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Avrupa'da haksızlığa veya ayrımcılığa uğrayanlara hak arama yöntemlerini anlattıklarını belirterek, "Avrupa'daki Türklere kendi haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanmaları gerektiğini, bunun yöntemini gösteriyoruz." dedi.
Malkoç, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Konya'da, AA muhabirine kurumun çalışmalarını anlattı.
Kamunun hedefinin refahı artırmak, toplumda huzur ve barışı sağlamak olduğunu belirten Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun da (KDK) aynı doğrultuda gayret sarf ettiğini söyledi.
Malkoç, Türkiye'nin 2023 vizyonuna dikkati çekerek, 5 yıl içinde ombudsmanlık açısından dünyanın en iyi ülkeleri arasında olmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda önemli mesafe katettiklerini dile getirdi.
Diğer ülkelerdeki ombudsmanlık kurumlarıyla güçlü iletişim halinde olduklarını anlatan Malkoç, şöyle devam etti:
"Balkanlardaki ve İslam ülkelerindeki ombudsmanlık kurumlarıyla iyi ilişkiler içindeyiz. Onlarla temaslarımız var. Eğitim seminerlerine de başlayacağız. Aynı zamanda Türkiye'de kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması için tavsiye kararları vermeye devam ediyoruz. Hangi kurum ve idare olursa olsun, önemli olan memlekete hizmet etmektir. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de 185 üniversitede ombudsmanlık kulüplerini kurmak için çalışma başlattık. Üniversitelerde 7 milyon 250 bin öğrenci var. Onlara demokrasiyi, insan haklarını, hukuku ve adaleti anlatmamız lazım. 21. yüzyılda Türkiye, insan haklarına, demokrasiye, adalet ve hakkaniyete dayalı anlayışla yükselecektir."
- "Hak arama yöntemlerini anlatıyoruz"
Malkoç, Avrupa'da geçen yıl yapılan seçimlerde ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının arttığına işaret ederek, bunun da orada yaşayan Müslümanlara ve Türklere büyük zararları olduğunu dile getirdi.
Yurt dışı programlarına ağırlık verdiklerini, Türklerin yoğunlukla yaşadığı ülkelerde çalışma yürüttükleri bilgisini veren Malkoç, şöyle konuştu:
"Avrupa'da haksızlığa veya ayrımcılığa uğrayanlara hak arama yöntemlerini anlatıyoruz. Avrupa'daki Türklere kendi haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanmaları gerektiğini, bunun yöntemini gösteriyoruz. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde bizim insanımız bir haksızlığa, ayrımcılığa maruz kaldığında mutlaka hakkını aramalıdır. Hak arama alışkanlığını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Örneğin, Belçika'da bu saldırılara maruz kalmış kişilere, insan hakları kurumlarına nasıl müracaat edeceklerini, ombudsmanlığa nasıl ulaşacaklarını anlatıyoruz."
- "Başvuruların yüzde 78'i elektronik ortamdan geliyor"
Malkoç, KDK'ye müracaat sayısında gün geçtikçe artış yaşandığını, kurumun bilinirliğinin arttığını vurguladı.
"Geçen yıl 17 bin başvuru oldu." diyen Malkoç, şu bilgileri paylaştı:
"Yaklaşık yüzde 20'sini dostane yolla çözdük. Mahkeme yükünü azalttık ve toplumsal barışı sağlamaya katkıda bulunduk. Bunu daha da geliştireceğiz. Önemli olan kamu kurumlarının hizmet kalitesini artırmak ve onların hizmet yaklaşımını insan odaklı hale getirmek. Buna katkıda bulunan kurumlardan birisi de KDK'dir. Çok şükür, bu anlamda çok mesafe aldık. Başvuruların yüzde 78'i elektronik ortamdan geliyor.
Başvuruları en fazla 6 ay içinde neticelendiriyoruz."
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