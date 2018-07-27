HABER

Avrupa'dan Asya'ya pedal çeviriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:25 | Son Güncelleme

Alman Hannes Peter, bisiklet ile Almanya'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldi - Hannes Peter: - "Gürcistan, Azerbaycan'dan sonra bisiklet turumu İran'da sonlandıracağım. Türkiye çok güzel bir yer"

Almanya'dan bisiklet ile yola çıkıp Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mola veren Alman bisikletçi Hannes Peter, İran'a kadar pedal çevirmeyi planlıyor.

Yaklaşık 75 gün önce Almanya'nın Münih kentinden bisikletiyle hareket ederek Sarıkamış ilçesine gelen Peter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'dan İran'a bisiklet gitmeyi daha önce planladığını ve bunu adım adım gerçekleştirdiğini söyledi.

"Avrupa'dan Asya'ya yolculuğunun" uzun ve yorucu olduğunu ancak hayalini gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Peter, "Münih'ten İstanbul'a gelip oradan Karadeniz'e geçip birçok ili geçtikten sonra Erzurum üzerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldim. Burada bir gece dinlendikten sonra Kars il merkezine doğru yoluma devam edeceğim." dedi.

Peter, "Gürcistan, Azerbaycan'dan sonra bisiklet turumu İran'da sonlandıracağım. Geçtiğim güzergahta Türkiye çok güzel bir yer. Sarıçam ormanlarıyla çevrili Sarıkamış'ın ise ayrı bir güzelliği var ama hepsinden güzel bisikletle tur atmak. Bundan sonra hedefim dünyayı bisikletimle dolaşmak." şeklinde konuştu.

PARTNERBattal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!Battal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!
Yıldırım: Meclisimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz (2)Yıldırım: Meclisimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz (2)
- Maltepe'de çocuk kaçırma girişimine linç- Maltepe'de çocuk kaçırma girişimine linç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman bisikletçi Hannes Peter bisiklet

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Polis, katili cesedin başında beklerken buldu! 'Karımı ben öldürdüm'

Polis, katili cesedin başında beklerken buldu! 'Karımı ben öldürdüm'

2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?

2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Orgeneral Yaşar Güler ve Ümit Dündar İstanbul'daki birlikleri inceliyor

Orgeneral Yaşar Güler ve Ümit Dündar İstanbul'daki birlikleri inceliyor

'Ben mehdiyim' deyip kadınlara öyle bir şey yaptırdı ki!

'Ben mehdiyim' deyip kadınlara öyle bir şey yaptırdı ki!

Maltepe'de linç edilen kişiyle ilgili yeni iddia! Görgü tanığı konuştu

Maltepe'de linç edilen kişiyle ilgili yeni iddia! Görgü tanığı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.