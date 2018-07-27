Avrupa'dan Asya'ya pedal çeviriyor

Almanya'dan bisiklet ile yola çıkıp Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mola veren Alman bisikletçi Hannes Peter, İran'a kadar pedal çevirmeyi planlıyor.

Yaklaşık 75 gün önce Almanya'nın Münih kentinden bisikletiyle hareket ederek Sarıkamış ilçesine gelen Peter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'dan İran'a bisiklet gitmeyi daha önce planladığını ve bunu adım adım gerçekleştirdiğini söyledi.

"Avrupa'dan Asya'ya yolculuğunun" uzun ve yorucu olduğunu ancak hayalini gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Peter, "Münih'ten İstanbul'a gelip oradan Karadeniz'e geçip birçok ili geçtikten sonra Erzurum üzerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldim. Burada bir gece dinlendikten sonra Kars il merkezine doğru yoluma devam edeceğim." dedi.

Peter, "Gürcistan, Azerbaycan'dan sonra bisiklet turumu İran'da sonlandıracağım. Geçtiğim güzergahta Türkiye çok güzel bir yer. Sarıçam ormanlarıyla çevrili Sarıkamış'ın ise ayrı bir güzelliği var ama hepsinden güzel bisikletle tur atmak. Bundan sonra hedefim dünyayı bisikletimle dolaşmak." şeklinde konuştu.

