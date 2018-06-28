HABER

Avrupa'dan baba ocağına

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:39 | Son Güncelleme

Tatillerini memleketlerinde geçirmek üzere yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan Türk vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor - Avusturya'dan gelen Serkan Akçay: - "Vatanımız gibisi yok, herkes kıymetini bilsin"

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan Türk vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'na kilometrelerce yol kat ettikten sonra ulaşan Avrupa'da yaşayan Türkler, ay yıldızlı bayrağı görünce büyük sevinç yaşıyor.

Avusturya'dan gelen Serkan Akçay, sınır kapısını geçtikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, gurbette memleket hasretiyle yaşadıklarını söyledi.

Vatanı özlediklerini belirten Akçay, "Antalya'da tatil yapacağız. Kırşehir'de de babamızı ziyaret edeceğiz." dedi.

Türkiye'de yaşayanlardan vatanın kıymetini bilmelerini isteyen Akçay, "Onlar orada bize elinden geldiği kadar ırkçılık yapıyorlar. Vatanımız gibisi yok, herkes kıymetini bilsin. Yurt dışında yaşayanlar bunu daha iyi bilir. Türkiye'nin durumu süper yükseldiği için de çekemiyorlar. O nedenle seçim sonuçları da çok süper." diye konuştu.

Serpil Akçay da uzun bir yolculuk geçirdiklerini belirterek, "Bayağı yorucu oldu. Çok şükür vatanımıza girdik. Her yıl bu ayların gelmesini iple çekiyoruz, ailemizi görmeye gideceğiz." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Esra Durna da Türkiye'yi çok özlediklerini ifade etti. Gaziantep'te akrabalarını ziyaret edeceğini belirten Durna, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Fransa'dan gelen Yusuf Kaya da yıllık izinlerini Türkiye'de geçireceklerini belirterek, Türkiye'yi çok özlediğini belirtti.

PARTNERCanan tatilde!Canan tatilde!
Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdimSüleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim
Lösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdiLösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Avrupa ülkeleri Avusturya gurbetçiler Türkiye yurda giriş

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için kahreden açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için kahreden açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.