HABER

Avrupa'dan gelen öğrenciler Selimiye'ye hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

"Değerler Eğitimi Programı" kapsamında Avrupa'dan gelen öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi'ni gezdi - Edirne Müftüsü Üzüm: - "Selimiye'ye gelip de etkilenmemek mümkün değil. Selimiye'ye gelince insan, sahip olduğu değerlerin ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu hissediyor. O bakımdan Selimiye, ulaşılamaz bir değer ve bizim değerimiz"

EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Değerler Eğitimi Programı" kapsamında Avrupa'dan gelen öğrenciler, Selimiye Camisi'ne hayran kaldı.

Eğitimler çerçevesinde gençler, Türk kültürü ve dini bilgiler eğitimi alırken, aynı zamanda Türkiye'nin önemli şehirlerini geziyor.

Program kapsamında, Almanya, Fransa ve Belçika'dan Türkiye'ye gelen 60 genç İstanbul, Ankara ve Çanakkale gibi şehirleri gezdikten sonra Edirne'ye geldi. Edirne'nin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden gençler Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'ni ilgiyle gezdi.

Selimiye Camisi'nde Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'le bir araya gelen öğrenciler, cami hakkında bilgi aldı.

Müftü Üzüm, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'dan gelen öğrencilere,Türk-İslam kültürünün ayrıntılı şekilde anlatıldığını söyledi.

Eğitimlerin gençlerin hayatlarına katkılar sunduğunu belirten Üzüm, şöyle devam etti:

"Avrupa'dan gelen 60 öğrencimiz Selimiye başta olmak üzere Edirne'yi gezdi. Eğitim programı kapsamında gençlerimiz hem camilerimizi geziyor hem de dini olarak hassasiyetlerini yeniliyorlar. Milli kimliğin oluşmasında dinimizin, kültürümüzün ve camilerimizin çok önemli yeri var. Bu eğitim programlarını ve gezilerini önemsiyor ve destekliyoruz. Çok şükür son yıllarda Edirne'de binlerce öğrencimizi ağırladık. Selimiye Camisi işin tam merkezi. Barındırdığı mimari, estetik, manevi ve insani değerlerle buluşmanın merkezi bir yer. Burası bir medeniyet merkezi."

Öğrencilerin Selimiye'yi görünce şaşkınlıklarını gizleyemediğini de dile getiren Üzüm, "Selimiye'ye gelip de etkilenmemek mümkün değil. Selimiye'ye gelince insan, sahip olduğu değerlerin ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu hissediyor. O bakımdan Selimiye, ulaşılamaz bir değer ve bizim değerimiz. Bizi ve bizim dünyaya bakışımızı yansıtıyor. Selimiye'yi görmek ve yaşamak lazım." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'ye geldiğimiz zaman içimiz titriyor"

Almanya'dan gelen 16 yaşındaki Feyzullah Ateş ise Selimiye'nin diğer camilerden farklı olduğunu belirtti.

Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Ateş, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen programdan çok memnun kaldım. Allah onlardan razı olsun. Birçok şehri gezdik. Bugün Edirne'deyiz ve Selimiye'yi çok beğendim. Hayran kaldım. Daha önce Edirne'den geçtiğim halde hiç uğramamıştım. Bu programda nasip oldu ve çok etkilendim. Selimiye'nin çok ayrı bir havası var. Burada olmak çok duygusal. Avrupa'da 5 vakit ezanı duyamıyoruz. Türkiye'ye geldiğimiz zaman içimiz titriyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
'En yakışıklı mahkum' nişanlısı ile Bodrum'da'En yakışıklı mahkum' nişanlısı ile Bodrum'da
Yeni sistemin ilk MGK'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandıYeni sistemin ilk MGK'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Değerler Eğitimi Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm hayran kalma öğrenciler Selimiye camii

En Çok Okunan Haberler

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Melih Gökçek Twitter hesabından belediyeye sert tepki gösterdi: Bugüne kadar sustum ama...

Melih Gökçek Twitter hesabından belediyeye sert tepki gösterdi: Bugüne kadar sustum ama...

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

İlginizi Çekebilir

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü

Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü

Yeni sistemin ilk MGK'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Yeni sistemin ilk MGK'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Bursa Gemlik'te yer kavgası: 7 yaralı

Bursa Gemlik'te yer kavgası: 7 yaralı

İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın! Ekipler sevk edildi

İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın! Ekipler sevk edildi

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.