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Avrupa'dan ilk büyük hac kafilesi yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 21:27 | Son Güncelleme

Avrupa'dan ilk büyük hac kafilesi yola çıktı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa'dan yola çıkan ilk büyük hac kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı.

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa'dan ilk hac seferini Brüksel Havalimanı'ndan yaptı.

İstanbul aktarmalı olarak gerçekleştirilen TK 1940 sefer sayılı uçuşla kutsal topraklara gidecek 160 hacı adayının yolculuğu başladı.

Hacı adaylarını havalimanında aileleri uğurladı.

Vedalaşma anında duygu dolu anlar yaşanırken, hacı adayları ve yakınları gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

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Avrupa Brüksel Hac kutsal topraklar THY Türk Hava Yolları

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