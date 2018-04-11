HABER

Avrupalı aşçı adayları Gaziantep yemeklerini öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen 30 aşçı adayı, GAÜN öğrencileriyle dolma, mercimekli köfte ve ekşili köfte yaptı - İKA Genel Sekreteri Akyılmaz: - "Gaziantep'i gastronomi alanında büyük hamleler bekliyor. Gaziantep'in bu özelliği şehrimizin önemli bir koridor olmasını sağlıyor. Sadece kenti değil komşumuz olan Hatay'ı, Mardin'i de katarak bölgesel anlamda gastronomi koridoru oluşturmak istiyoruz

GAZİANTEP (AA) - İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) organizasyonunda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden kente gelen 30 aşçı adayı, Gaziantep yemeklerini öğreniyor.

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Avrupalı aşçı adayları, kentin yöresel yemeklerinden dolma, mercimekli köfte ve ekşili köfte yaptı.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl gastronomi alanında projeler geliştirdiklerini belirterek, turizme katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Yöresel yemeklerin dünyada tanınır hale gelmesini amaçladıklarını ifade eden Akyılmaz, "Gastronomide uluslararası arenada rekabet edebilmek için İKA olarak birçok faaliyet yapacağız. Bugün de bunlardan birini yapıyoruz. Gaziantep'in yaratıcı şehir alanında UNESCO'ya girmesi kente önemli sorumluluklar yüklüyor. Biz de payımıza düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Akyılmaz, Avrupa'dan gelen 30 aşçı adayını mutfağa sokarak, kente özgü yemekleri yerinde öğrenmelerini istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle yöresel mutfağımızı tanıtıyoruz. Yemek yaptırıp işi teoriden pratiğe de aktarıyoruz. Hepsinde büyük bir motivasyon ve heyecan var. Kendi ülkelerine gittiklerinde burada öğrendiklerini meslektaşlarına da anlatacaklar. Avrupa'daki birçok kurumda öğretilecek, pratiğe dökülecek. Bakarsınız bu gruptan biri Gaziantep yemeklerinin satıldığı bir restoran açar. Dolayısıyla biz 'gastronomi diploması' da geliştirmek istiyoruz. Bu etkinliğin de vesile olacağını düşünüyoruz. Bunların dışında gastronomi kütüphanesi oluşturacağız, gastronomi zirvesi yapacağız. Mutfağımızın dünyaca tanınması için çeşitli etkinlikler yapacağız. Bu çeşitliliğimiz yabancıların da dikkatini çekiyor."

Gaziantep başta olmak üzere bölgeyi gastronomi alanında tanıtmak istediklerinin altını çizen Akyılmaz, "Gaziantep'i gastronomi alanında büyük hamleler bekliyor. Gaziantep'in bu özelliği şehrimizin önemli bir koridor olmasını sağlıyor. Sadece kenti değil komşumuz olan Hatay'ı, Mardin'i de katarak bölgesel anlamda gastronomi koridoru oluşturmak istiyoruz. Daha önce Arap misafirlerimizi ağırladık. Önümüzdeki dönemlerde yabancı heyetler gelmeye devam edecek." diye konuştu.

İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
Rusya kırmızı alarma geçtiRusya kırmızı alarma geçti
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim Gaziantep mutfağı İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Yabancı Öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

İlginizi Çekebilir

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.