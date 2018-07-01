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Avrupalı kozmetik firmaları Sultandağı kirazını tercih ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 11:46 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen "gılli" ve "karaballı" cinsi kirazlar, başta Almanya, Fransa, İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılıyor - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Acar: - "Bu kirazlar, Sultandağı'nda yılda yaklaşık 5 bin ton civarında üretiliyor. Fiyatı diğer kiraz çeşitlerine göre biraz düşük ama bu çeşitlerin tamamı ihraç ediliyor. Genellikle dondurulmuş gıda olarak tüketiliyor. Yine gıda ve kozmetik sanayisinde kullanıyor. Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ- Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen ve yörede "gılli" ve "karaballı" olarak bilinen kirazlar, kozmetik, ilaç ve gıda sanayisinde kullanılmak üzere Almanya, İngiltere, Belçika, Fransa ile Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kiraz ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'da üretilen kirazın yüzde 70'inin ihraç edildiğine dikkati çeken Acar, "Şehrimizde kiraz hasatı başladı. İhracatçı firmalarımız anlaşmalarını yaparak, kiraz alımı yapıyor. Her yıl yaklaşık yüzde 70'ini ihraç ettiğimiz ürünlerimizde bu yıl rakam daha da artacak gözüküyor. Yüzde 80-90'ları bulacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

- "Aroması çok keskin bir kiraz"

Sultandağı ilçesinde yerel kiraz çeşitlerinden "gılli" ve "karaballı" kirazlarının genellikle dölleyici tür olarak kullanıldığını dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Bunlar Napolyon ve Ziraat 900 kiraz çeşitlerine göre küçük ve yumuşak oluyor ama dölleyici özelliği yüksek. Aroması çok keskin bir kiraz. Sultandağı'ndaki üreticiler, ilçede yetişen kirazın lezzetinin dölleyici olarak gılli ve karaballı kirazını kullanmalarından kaynaklandığını belirtiyorlar. Bu kirazlar, Sultandağı'nda yılda yaklaşık 5 bin ton civarında üretiliyor. Fiyatı diğer kiraz çeşitlerine göre biraz düşük ama bu çeşitlerin tamamı ihraç ediliyor. Genellikle dondurulmuş gıda olarak tüketiliyor. Yine gıda ve kozmetik sanayisinde kullanıyor. Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor."

Acar, diğer kiraz çeşitlerine göre fiyatının düşük olmasından dolayı bu türlerin üretiminin giderek azaldığına dikkati çekerek, bölgeye işleme tesisleri kurulmasının üretimi teşvik edebileceğini vurguladı.

- "Sanayi kirazı olarak adlandırıyoruz"

Sultandağı Kiraz Kooperatifi ve Belediye Başkanı Osman Acar da yörede öncelikle yerli kirazın hasadının yapıldığını anlattı.

Yerli kirazların ağırlıklı olarak kozmetik, ilaç ve gıda sanayisinde kullanıldığı bilgisini veren Acar, şunları kaydetti:

"Gılli ve karaballı olarak adlandırılan bu kirazlarda rekolte ve fiyat çok yüksek değildir. Bu kirazlarımızı genellikle fabrikalar alıyor. Meyve suyu fabrikaları tatlandırıcı ve renklendirici olarak kullanabiliyor. Yine kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Ayrıca, çekirdeği ve sapının da ilaç sanayisinde kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla biz bunları sanayi kirazı olarak adlandırıyoruz."

Acar, bu kirazların diğer türlere göre daha erken olgunlaştığını belirterek, "Bu kirazımızın da pazarı var ancak piyasası bu yıl düşük. Kilosu yaklaşık 1,5 liradan alınıyor. Alınan kirazlar da genellikle kozmetik, ilaç ve gıda sanayinde kullanılmak üzere Almanya, İngiltere, Belçika, Fransa ile Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor." diye konuştu.

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tarım ve hayvancılık Avrupa gıda gıda sanayisi gılli İbrahim Acar il müdürü karaballı Kiraz kozmetik Sultandağı

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