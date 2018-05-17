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"Avrupalılar Türkiye'ye karşı daha anlayışlı olmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 19:00 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic: - "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa'da aşırı tepki gösterildiğini düşünüyorum. Avrupalılar, Türkiye ve Erdoğan'a karşı daha anlayışlı olmalı"

"Avrupalılar Türkiye'ye karşı daha anlayışlı olmalı"

SOFYA (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Avrupa'da aşırı tepki gösterildiğini belirterek, "Avrupalılar, Türkiye ve Erdoğan'a karşı daha anlayışlı olmalı." dedi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) - Batı Balkanlar Zirvesine katılan Boşnak lider, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupalı Türklerle yapacağı buluşmaya ilişkin basında yer alan farklı görüşleri değerlendiren İzetbegovic, Türkiye'nin Bosna Hersek'e ve bölgeye yaklaşımı konusunda hiçbir zaman sorunları olmadığını söyledi.

İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa'da aşırı tepki gösterildiğini düşündüğünü ifade ederek, "Türkiye, Avrupa adına sorumluluk alırken, aynı zamanda ekonomik anlamda gelişiyor. Avrupalılar, Türkiye ve Erdoğan'a karşı daha anlayışlı olmalı." diye konuştu.

Sofya'daki zirvenin, Batı Balkanlar'ın AB'ye üyeliği noktasında güçlü bir destek olduğunun altını çizen İzetbegovic, 15 yıl önce Selanik'te gerçekleştirilen zirveden beri böyle güçlü bir destek olmadığını vurguladı.

Boşnak lider, zirvede güvenlik meselelerinin de ele alındığını, son iki yıl içinde Bosna Hersek'te herhangi bir terör eylemi olmadığını, yabancı ülkelerdeki savaşlara bu ülkeden herhangi bir katılım gerçekleşmediğini ifade etti.

Bosna Hersek'in 8 ile 10 yıl içinde hak ettiği konuma ulaşacağını savunan İzetbegovic, "Bosna Hersek 8 ile 10 yıl içinde AB ve NATO üyesi olup altyapısını güçlendirerek vatandaşlarının hak ettiği bir konuma ulaşabilir." dedi.

Batı Balkan ülkeleri arasındaki bağların yetersiz olduğunu savunan İzetbegovic, bugünkü zirveyle bu durumun düzeltilmesi noktasında ilk adımın atıldığını sözlerine ekledi.

AB - Batı Balkan Zirvesi

AB - Batı Balkan Zirvesi

AB - Batı Balkan Zirvesi

AB - Batı Balkan Zirvesi

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Anahtar Kelimeler:
AB-Batı Balkanlar Zirvesi bakir izetbegovic Sofya

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