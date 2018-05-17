"Avrupalılar Türkiye'ye karşı daha anlayışlı olmalı"

Sofya'daki zirvenin, Batı Balkanlar'ın AB'ye üyeliği noktasında güçlü bir destek olduğunun altını çizen İzetbegovic, 15 yıl önce Selanik'te gerçekleştirilen zirveden beri böyle güçlü bir destek olmadığını vurguladı.

İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa'da aşırı tepki gösterildiğini düşündüğünü ifade ederek, "Türkiye, Avrupa adına sorumluluk alırken, aynı zamanda ekonomik anlamda gelişiyor. Avrupalılar, Türkiye ve Erdoğan'a karşı daha anlayışlı olmalı." diye konuştu.

Boşnak lider, zirvede güvenlik meselelerinin de ele alındığını, son iki yıl içinde Bosna Hersek'te herhangi bir terör eylemi olmadığını, yabancı ülkelerdeki savaşlara bu ülkeden herhangi bir katılım gerçekleşmediğini ifade etti.

Bosna Hersek'in 8 ile 10 yıl içinde hak ettiği konuma ulaşacağını savunan İzetbegovic, "Bosna Hersek 8 ile 10 yıl içinde AB ve NATO üyesi olup altyapısını güçlendirerek vatandaşlarının hak ettiği bir konuma ulaşabilir." dedi.

Batı Balkan ülkeleri arasındaki bağların yetersiz olduğunu savunan İzetbegovic, bugünkü zirveyle bu durumun düzeltilmesi noktasında ilk adımın atıldığını sözlerine ekledi.



