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Avrupa'nın 2'nci büyük sinagogunda müzik ziyafeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 08:18 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılarak ibadete açılan Avrupa'nın ikinci büyük sinagogu, ünlü klarnetçi Serkan Çağrı ve Macar keman sanatçısı Roby Lakatos'a ev sahipliği yaptı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılarak ibadete açılan Avrupa'nın ikinci büyük sinagogu, ünlü klarnetçi Serkan Çağrı ve Macar keman sanatçısı Roby Lakatos'a ev sahipliği yaptı. Sahnesi büyük beğeni toplayan ikili katılanlara müzik ziyafeti sundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5 milyon lira harcanarak 2015 yılında Kültür Merkezi ile birlikte Yahudi cemaatinin ibaretine açılan Avrupa'nın ikinci büyük tarihi sinagogu, ünlü klarnetçi Serkan Çağrı ve Macar keman sanatçısı Roby Lakatos'u ağırladı. İkilinin Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamındaki konserine Edirne Valisi Günay Özdemir, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari, Türk Musevi Toplumu Başkanı İshak İbrahimzadeh, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve çok sayıda davetli katıldı. Türk Musevi Toplumu geçmiş dönem başkanlarından Silvyo Ovadya Vakıflar Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "Hep birlikte buradayız, burada olmaktan çok mutluyuz. Üç yıldır yapılan bu etkinliklerin Edirne'nin bir alışkanlık haline geldiğini düşünüyorum. Bugün önce 'Edirne'de karşılaşmalar' isimli bir sergi açılışı yaptık. Burada da Edirneli kadınlara yer verdik. Anneler gününe denk gelmesi de ayrı bir güzellik oldu. Bu akşam Serkan Çağrı ve Macar asıllı keman sanatçısı Roby Lakatos'u dinliyoruz" dedi. Konuşmaların ardından sahne alan klarnetçi Serkan Çağrı, tarihi sinagogda daha önce buna benzer buluşmalar gerçekleştirdiğini belirterek, "Özellikle doğduğum, büyüdüğüm şehirde olmak, o güzelliği yaşıyor olmak, sizlerle müziğimizi buluşturuyor olmak gurur verici. Sahnemizi dünyanın çok ünlü ve gerçek sanatkarlarından biri var Roby Lakatos, kemanıyla bir şeyler söyleyecek, bende klarnetimle bir şeyler söyleyeceğim. Bakalım nasıl bir buluşma olacak" diye konuştu. Serkan Çağrı'nın solo performansından sonra sahneye gelen keman sanatçısı Roby Lakatos izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Tarihi sinagogdaki konsere katılanlar iki sanatçıya alkışlarıyla eşlik etti.

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