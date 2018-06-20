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Avrupa'nın "en büyük" yeşil deniz kaplumbağası İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

Yakın zamanda Türkiye'ye getirilen Avrupa'nın en büyük yeşil deniz kaplumbağası "Iggy", SEA LIFE İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor - Çocukların Iggy'yi daha yakından tanımalarına imkan sağlamak amacıyla 23 Haziran'da düzenlenecek etkinlikte, masal anlatımı ve duyusal oyunlar da yer alacak

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa Forum AVM'de bulunan SEA LIFE İstanbul, yaz tatilinde tüm çocukları yakın zamanda İtalya'dan Türkiye'ye getirilen Avrupa'nın "en büyük" yeşil deniz kaplumbağası "Iggy"yi ziyaret etmeye çağırıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran'da KidsNook iş birliğiyle düzenlenecek ve çocukların Iggy'yi daha yakından tanımalarına imkan sağlayacak "SEA LIFE İstanbul Kaplumbağa Iggy Çocuk Etkinliği", masal anlatımı ve duyusal oyunları da içeriyor.

Karayip Denizi'ndeki Cayman Adaları'nda 2005'te yaralı halde bulunan Iggy, İtalya'daki SEA LIFE Akvaryum'a teslim edildikten sonra uzun süre tedavi gördü. Tedavi sürecinin çok uzun sürmesi nedeniyle kaplumbağa, doğal ortamında yaşayacağı adaptasyon sorunu düşünülerek açık denizlere bırakılamadı.

Daha rahat yaşam alanına sahip olması için dünyanın en büyük beşinci okyanus tüneline sahip SEA LIFE İstanbul'a getirilen ve vücudunun kurumasını önlemek için gövdesi jelle kaplanan Iggy, ana tanka alınmadan önce vücudunu bu jelden arındırmak amacıyla bebek şampuanıyla yıkandı ve geniş bir karantina tankında 3 hafta boyunca karantina bakımına alındı.

Iggy'nin çok daha geniş bir yaşam alanına kavuşmasından mutluluk duyan kurum, KidsNook Masal Akademisi iş birliğiyle çocukları Iggy ile tanıştırmayı hedeflediği eğlenceli bir etkinliğe de imza atıyor.

Ayşegül Dede ile Kaplumbağa Iggy'nin masal anlatımıyla 23 Haziran'da başlayacak etkinlik, çocukların duygularını harekete geçirecek, oyun becerilerini geliştirecek pek çok duyusal oyunu içeriyor.

Etkinlikte çocuklar, KidsNook eğitmenleri eşliğinde oyun hamurları ile deniz kaplumbağası kabuğu tasarlayacak ve çim adam yapacak.

- Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Iggy, "Chelonia Mydas" cinsi bir yeşil deniz kaplumbağası. Oldukça meraklı ve hevesli olan bu tür, aynı zamanda yemek yemeye de düşkün. Ağırlığı 167 kilogram olan "obur" lakaplı Iggy, günlük beslenmesinde yaklaşık 3 bin gramlık marul, brokoli, salatalık, göbek ve deniz ürünü tüketiyor.

Şu anda kabuk boyutu 100x80 santimetre ancak bu tür zamanla 200 kilogram ağırlığa ve 1- 1,5 metre uzunluğa erişebiliyor. Tropik, tropik altı ve bazen daha ılıman denizlerde görülen yeşil kaplumbağalar, adını yağ dokularının beslendikleri alglerden dolayı yeşile dönmesinden alıyor.

Yaşam alanı tüm Akdeniz'e dağılmış ancak nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yeşil deniz kaplumbağalarını yaşatmak için birçok vakıf ve organizasyon çalışmalar yürütüyor.

Kurum, son olarak doğada yaralı halde bulunan deniz kaplumbağalarının tedavi edildiği Türkiye'nin "ilk" özel Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi'nde kaplumbağa "Dilek"i iyileştirmiş ve doğal yaşam ortamına kavuşturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Iggy SEA LIFE İstanbul

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