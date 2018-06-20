Daha rahat yaşam alanına sahip olması için dünyanın en büyük beşinci okyanus tüneline sahip SEA LIFE İstanbul'a getirilen ve vücudunun kurumasını önlemek için gövdesi jelle kaplanan Iggy, ana tanka alınmadan önce vücudunu bu jelden arındırmak amacıyla bebek şampuanıyla yıkandı ve geniş bir karantina tankında 3 hafta boyunca karantina bakımına alındı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran'da KidsNook iş birliğiyle düzenlenecek ve çocukların Iggy'yi daha yakından tanımalarına imkan sağlayacak "SEA LIFE İstanbul Kaplumbağa Iggy Çocuk Etkinliği", masal anlatımı ve duyusal oyunları da içeriyor.

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa Forum AVM'de bulunan SEA LIFE İstanbul, yaz tatilinde tüm çocukları yakın zamanda İtalya'dan Türkiye'ye getirilen Avrupa'nın "en büyük" yeşil deniz kaplumbağası "Iggy"yi ziyaret etmeye çağırıyor.

Iggy'nin çok daha geniş bir yaşam alanına kavuşmasından mutluluk duyan kurum, KidsNook Masal Akademisi iş birliğiyle çocukları Iggy ile tanıştırmayı hedeflediği eğlenceli bir etkinliğe de imza atıyor.

Ayşegül Dede ile Kaplumbağa Iggy'nin masal anlatımıyla 23 Haziran'da başlayacak etkinlik, çocukların duygularını harekete geçirecek, oyun becerilerini geliştirecek pek çok duyusal oyunu içeriyor.

Etkinlikte çocuklar, KidsNook eğitmenleri eşliğinde oyun hamurları ile deniz kaplumbağası kabuğu tasarlayacak ve çim adam yapacak.

- Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Iggy, "Chelonia Mydas" cinsi bir yeşil deniz kaplumbağası. Oldukça meraklı ve hevesli olan bu tür, aynı zamanda yemek yemeye de düşkün. Ağırlığı 167 kilogram olan "obur" lakaplı Iggy, günlük beslenmesinde yaklaşık 3 bin gramlık marul, brokoli, salatalık, göbek ve deniz ürünü tüketiyor.

Şu anda kabuk boyutu 100x80 santimetre ancak bu tür zamanla 200 kilogram ağırlığa ve 1- 1,5 metre uzunluğa erişebiliyor. Tropik, tropik altı ve bazen daha ılıman denizlerde görülen yeşil kaplumbağalar, adını yağ dokularının beslendikleri alglerden dolayı yeşile dönmesinden alıyor.

Yaşam alanı tüm Akdeniz'e dağılmış ancak nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yeşil deniz kaplumbağalarını yaşatmak için birçok vakıf ve organizasyon çalışmalar yürütüyor.

Kurum, son olarak doğada yaralı halde bulunan deniz kaplumbağalarının tedavi edildiği Türkiye'nin "ilk" özel Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi'nde kaplumbağa "Dilek"i iyileştirmiş ve doğal yaşam ortamına kavuşturmuştu.

