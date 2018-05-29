MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bir televizyon kanalında Mersin Şehir Hastanesinin kent merkezine uzak olduğu iddiasına yönelik yayınlanan habere ilişkin, "Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en modern şehir hastanesi şu anda Mersin'de. Beyefendiler zahmet edip şehir hastanemizin içerisine girmiyorlar. Şehir hastanemizde bizatihi tedavi gören, hizmet alan vatandaşlarımızla muhatap olmuyorlar. Hazırlanan bir düzenek, bir tezgah ve bu çerçevede bir yayın yapıyorlar." dedi. Elvan, iftarını Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis önünde kurulan çadırda vatandaşlarla birlikte yaptı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Elvan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Mersin Şehir Hastanesiyle ilgili bir televizyon kanalında yayınlanan habere ilişkin düşüncülerini sorması üzerine Elvan, yayını izledikten sonra şoke olduğunu söyledi. Belediyenin taşıma hizmetlerindeki aksamaların dile getirilerek şehir hastanesini kötülemeye kalkan bir yayın olduğunu belirten Elvan, şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en modern şehir hastanesi şu anda Mersin'de. Beyefendiler zahmet edip şehir hastanemizin içerisine girmiyorlar. Şehir hastanemizde bizatihi tedavi gören, hizmet alan vatandaşlarımızla muhatap olmuyorlar. Hazırlanan bir düzenek, bir tezgah ve bu çerçevede bir yayın yapıyorlar. Birileri bu yayını yaptırıyor. Bu konuda bazı bilgiler de bana geldi. Esefle karşıladım. Çok üzüldüm. Böyle bir ulusal kanalın Türkiye'nin bu başarısını, şehir hastaneleri alanındaki bu başarısını, sadece Avrupa'nın değil, dünyanın en modern şehir hastanelerinden birini kötülemeye kalkması ayıptır. Hele hele o kanala hiç yakışmaz. Hele hele o sunuşu yapan kişiye hiç yakışmaz. Çok ayıp ve maalesef bunu ben ya siyasi amaçlarla yaptıklarını düşünüyorum ya da kendilerinin yanlış bilgilendirildiklerini düşünüyorum. Ama genel hatlarıyla yayın politikalarına baktığımızda bunun bir siyasi amacı olduğunun da gördüğümü ifade etmek istiyorum." Elvan, bu habere üzüldüğünü belirterek, haber sunucusunu Mersin Şehir Hastanesini görmeye davet etti.

- "Halkımız gerçekler neyse onu görecektir" Mersin Şehir Hastanesinin 5 yıldızlı otelden daha konforlu, lüks ve iyi hizmet verdiğini vurgulayan Elvan, "Ayrıca şöyle bir ifade de kullandığını gördüm. 'Dağın başında bir hastane yapmışlar'. Beyefendi orası dağın başında değil. Mersin 2 milyon nüfuslu oldukça büyük, metropol bir kent. Elbette Mersinli halkımıza hizmet edecek olan bir yere yapılmış durumda ama şehrin dışında dağ başında bir yer değil kesinlikle. Elbette bazı hastalarımız uzaktan gelmek zorunda kalıyorlar. Mersin'in bir ucundan bir ucu neredeyse 1 saatlik bir zamanı trafik yoğunluğuna göre geçebilir. O açıdan elbette hastaneye ulaşımda zaman zaman sıkıntı yaşandığı söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Elvan, belediye başkanından aldıkları bilgiye göre haberde yer alan "3 araç değiştiriyorum" diyen kişinin, tek araçla belediye otobüsüyle şehir hastanesine kadar gidebildiğini, bununda gerçek olmadığını dile getirdi. Şehir hastanesiyle gurur duyduklarını aktaran Elvan, "Kim ne söylerse söylesin o insanların kampanyalarına, yalanlarına hiçbir zaman halkımız aldanmayacaktır, halkımız gerçekler neyse onu görecektir." dedi.