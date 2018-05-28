Avrupa’nın en uzunu olacak Zigana Tüneli’nde yarıya gelindi

Osman ŞİŞKO- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON ile Gümüşhane illeri arasında yapımı süren ve tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometre ile en uzun karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli inşaatında yarıya gelindi. Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun da geçtiği güzergahta yer alan tünel inşaatının, 2019’un sonunda tamamlanması planlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçen yıl 17 Mart’ta temeli atılan Zigana Tüneli’nde delme çalışmaları çift yönlü sürdürülüyor. Proje ile Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılarak, yüzde 0,85 eğimle inilecek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yapımı süren tünel inşaatı tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tüneli ise 18,2 kilometre uzunluğundaki Çin'de bulunan Zhongnanshar çift tüplü tüneli.

1 MİLYAR TL’YE MAL OLACAK

Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane- Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. 2019’un sonunda tamamlanması planlanan tünel 1 milyar TL'ye mal olacak.

Yarıya gelinen tünel inşaatı DHA tarafından görüntülendi. Çift tüpte karşılıklı delme işlemi süren projede Türk mühendisler görev alıyor.

VALİ: TÜNEL, MÜHENDİSLİK HARİKASI

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Zigana Tüneli’nin vatandaşların kendisi ve devleti ile gurur duymasına vesile olan dünya ölçeğinde bir mühendislik harikası olduğunu söyledi. Memiş, "Toplamda 14,5 kilometre çift tüp kesintisiz tünel uzunluğu ile dünyanın en uzun ikinci tüneli ve Avrupa'nın en uzun tüneli inşa ediliyor. Tünel inşaatında Gümüşhane tarafından 4, Trabzon tarafından ise yaklaşık 5 kilometrelik mesafe kat edildi. Tünel inşaatında Türkiye'de ilk defa denenen zirveye ulaşmayı sağlayan bir şaft inşaatı yapılıyor. Onun için şu anda Gümüşhane tarafındaki delme işlemi bu şaftın bitmesine kadar bekleme halinde. Hakikaten çok merakla beklediğimiz bir proje. Yaklaşık 30 yıl önce insanlar Gümüşhane'den Trabzon'a neredeyse 6 saatte ulaşıyordu. Zigana Dağı iklim özellikleri çok değişken olan geçit vermez bir dağ. Bu yönüyle efsanelere, birçok reklam filmine konu olan bir dağ. Zigana Dağı, Trabzon tarafından başka, Gümüşhane tarafından ise bambaşka bir iklim ve coğrafya örtüsüne sahip. Dolayısıyla bu tünel inşaatı bittikten sonra vatandaşlarımız bu olumsuz iklim ve doğa koşullarına hiç etkilenmeden güvenli ve seri bir şekilde seyahatlerini yapabilecekler" dedi.

'BAŞLI BAŞINA TURİZM DESTİNASYONU'

Tünelin geleceğe umutla bakmalarını sağlayan çok önemli proje olduğunu kaydeden Memiş, “Düşünün 14,5 kilometre boyunca hiç durmadan kesintisiz bir tünelden geçeceksiniz. Bu başlı başına bir turizm destinasyonu. Yani bunu deneyimlemek isteyen insanlar 'Nasıl bir duygu acaba?' diye Gümüşhane'ye, Trabzon'a gelecekler. Bu nedenle bu projenin tek başına bir turizm potansiyeli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.