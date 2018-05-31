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Avrupa'nın en yaşlı ağacı yaklaşık bin 230 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

Avrupa'nın en yaşlı ağacı yaklaşık bin 230 yaşında

Bilim insanları, İtalya'nın Pollino Milli Parkı’nda yaklaşık bin 230 yaşında olduğu sanılan bir çam ağacı tespit etti.

Live Science'ın haberine göre, Ecology dergisinde yayımlanan çalışmada, İtalya'nın Tuscia Üniversitesinden bilim insanlarının, milli parktaki eski bir koruda yaklaşık bin 230 yaşında bir ağaç bulduğu belirtildi.

Son üç yıldır çam üzerinde çalışan araştırmacılar, "Italus" adı verilen ağacın halkalarındaki eksik nedeniyle köklerinden radyokarbon tarihleme örnekleri aldı.

Çalışmanın liderlerinden Prof. Dr. Alfredo Di Filippo, "Ağacın iç kısmı toz gibiydi, hiç böyle bir şey görmedik. Pek çok yılı temsil eden en az 20 santimetrekarelik kısım eksikti.” dedi.

Çamın köklerinden ağaç halka sayılarını, farklı oranlarda büyüyen gövdede kalanlarla karşılaştıran araştırmacılar, Italus'un ilk halkasının M.S. 789'da oluştuğu tahmininde bulunarak ağacın yaşını hesapladı.

Avrupa’nın en eski ağacı, daha önce Yunanistan’da 2016'da bulunan 1077 yıllık bir çam olarak biliniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
çam ağacı Italus Pollino Milli Parkı

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