BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Hristiyan kimliğini koruyan ve güçlü üye ülkeler üzerine inşa edilen Avrupa'nın güçlü olabileceğini iddia etti.
Szijjarto, başkent Budapeşte'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, sığınmacı krizi ve Avrupa'nın geleceğine dair çeşitli açıklamalarda bulundu.
Avrupa Birliği'nin (AB) halihazırda çok ciddi ve tarihi problemlerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Szijjarto, güvenlik problemlerine karşı Brüksel'in bugüne kadar doğru cevap veremediğini iddia etti.
Szijjarto, Brüksel'in izlediği sığınmacı politikasının iflas ettiğini, Batı Avrupa ülkelerinin sığınmacı entegrasyon programlarının da başarısız olduğunu, bu yüzden sığınmacı almak istemeyen ülkelere baskı yapılmaması gerektiğini savundu.
Macaristan'da 8 Nisan'da düzenlenen seçimlerde Macarların çok açık bir şekilde görüşünü sandığa yansıtarak, Macaristan'ın ''Macarların ülkesi'' olarak kalmasını istediğini de öne süren Szijjarto, ''Güçlü Avrupa için Avrupa içinde serbest rekabete izin verilmeli. İnsanlara güvenlikleri geri verilmeli. Avrupa'nın Hristiyan kimliği korunmalı.'' diye konuştu.
Zayıf üye ülkelere dayalı bir AB'nin güçlü olabileceği şeklindeki açıklamalara katılmadıklarını da belirten Szijjarto, Macar hükümetine göre sadece güçlü üye ülkelere dayanan AB'nin güçlü olabileceğini söyledi.
- Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler
Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.
Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.
Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.
AB'nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında bin 294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana şiddetle karşı çıkıyor.
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