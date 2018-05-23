BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Hristiyan kimliğini koruyan ve güçlü üye ülkeler üzerine inşa edilen Avrupa'nın güçlü olabileceğini iddia etti.

Szijjarto, başkent Budapeşte'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, sığınmacı krizi ve Avrupa'nın geleceğine dair çeşitli açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) halihazırda çok ciddi ve tarihi problemlerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Szijjarto, güvenlik problemlerine karşı Brüksel'in bugüne kadar doğru cevap veremediğini iddia etti.

Szijjarto, Brüksel'in izlediği sığınmacı politikasının iflas ettiğini, Batı Avrupa ülkelerinin sığınmacı entegrasyon programlarının da başarısız olduğunu, bu yüzden sığınmacı almak istemeyen ülkelere baskı yapılmaması gerektiğini savundu.

Macaristan'da 8 Nisan'da düzenlenen seçimlerde Macarların çok açık bir şekilde görüşünü sandığa yansıtarak, Macaristan'ın ''Macarların ülkesi'' olarak kalmasını istediğini de öne süren Szijjarto, ''Güçlü Avrupa için Avrupa içinde serbest rekabete izin verilmeli. İnsanlara güvenlikleri geri verilmeli. Avrupa'nın Hristiyan kimliği korunmalı.'' diye konuştu.