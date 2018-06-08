BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa nüfusunun değiştirildiğini savunarak, "George Soros gibi spekülatörlerin daha çok para kazanabilmeleri için kıta mahvediliyor." dedi.

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soros'un, Hristiyan Avrupa'dan rahatsız olduğunu, bu yüzden çok kültürlü bir Avrupa oluşturmak için göçü desteklediğini iddia eden Orban, Soros ve destekçilerinin, Avrupalıları başka milletlerle karıştırırlarsa "Avrupa'nın daha yaşanabilir bir yer olacağını" düşündüklerini öne sürdü.

Macarların, başkalarıyla karışmak istemediğini belirten Orban, ''Avrupa'nın nüfusu değiştiriliyor. George Soros gibi spekülatörlerin daha çok para kazanabilmeleri için kıta mahvediliyor.'' ifadelerini kullandı.

Başbakan Orban, geçen hafta Meclise sunulan anayasa değişikliği tasarısında, Macaristan'a yabancı halkların yerleştirilmesinin yasaklanması maddesinin de yer aldığını hatırlattı.