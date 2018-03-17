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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:15 | Son Güncelleme

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkmak isteyen tırlar, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 800, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 320 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır şoförü Taner Topay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gündür kuyrukta beklediğini söyledi.

Kuyrukların uzun süredir devam ettiğini belirten Topay, "İhtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Kapıkule'ye yapılan tır parkı yetersiz geliyor. Biz istiyoruz ki tır parkı 700, 800 araba alsın, dışarıda araba kalmasın. Yani arabalarımızın üzerinde kıymetli yükler var. Burada mülteci olayları var, rahatsız oluyoruz, doğal olarak. Arabamızı kolaçan etmekten dinlenemiyoruz. Tır parkı büyük olsa, burada istirahatimizi yapıp Bulgaristan tarafına geçtiğimizde daha güvenli bir seyahat yapabiliriz. 2 gündür sıradayım ve uykusuzum." diye konuştu.

Tır şoförü Yusuf Erdoğan da İzmir'den Bükreş'e yük taşıdığını belirterek, "Uzun süredir kuyruktayız. İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Kuyrukların bir an önce sona ermesini istiyoruz." dedi.

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