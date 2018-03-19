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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:14 | Son Güncelleme

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 13, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkmak isteyen tırlar, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır şoförleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 13, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 520, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde ise yaklaşık 320 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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Avrupa ihracat sınır kapısı TIR TIR kuyruğu

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