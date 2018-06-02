HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

İhracat yükü taşıyan tırlar, Kapıkule'de 15, Hamzabeyli'de 13 kilometre kuyruk oluşturdu

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkmak isteyen tırlar, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır şoförleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

Tır kuyruğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 13 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde ise yaklaşık 520 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

- "2 gündür kuyrukta bekliyorum"

Tır şoförü Ramazan Yaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gündür kuyrukta beklediğini belirterek, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Tır şoförü Abidin Bişkin de Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle kuyrukların oluştuğunu ifade etti.

PARTNERDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştıDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştı
Ünye'de 'en benzer ikizler' seçildiÜnye'de 'en benzer ikizler' seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa kuyruk sınır kapıları

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafik birbirine kattı!

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafik birbirine kattı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.