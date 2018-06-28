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Avşa'da fırtınada deniz otobüsü karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:15 | Son Güncelleme

BALISEKİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bugün fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Avşa'da fırtınada deniz otobüsü karaya oturdu

Emir YILDIZ/MARMARA (Balıkesir), (DHA)- BALISEKİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bugün fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İDO'ya ait deniz otobüsü karaya otururken cadde ve sokaklar sular altında kaldı, birçok evi su bastı.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına, tatilcilerin özellikle yaz sezonunda büyük ilgi gösterdiği Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetini artıran fırtına yüzünden birçok ağaç ve elektrik direği devrildi. Cadde ve sokaklar su altında kalırken birçok ev ve iş yerini su bastı.
DENİZ OTOBÜSÜ KARAYA OTURDU
Bu arada, Avşa'dan bu akşam saat 19.30'da İstanbul'a yolcu taşımak üzere, iskeleye yolcularıyla yanaşan 'Murat Reis7' deniz otobüsü fırtına yüzünden karaya oturdu. İçersinde yolcular bulunan deniz otobüsü, görevlilerin çabalarıyla kurtarılıp iskeleye çekildi.

FOTOĞRAFLI

Avşa'da fırtınada deniz otobüsü karaya oturduAvşa'da fırtınada deniz otobüsü karaya oturduAvşa'da fırtınada deniz otobüsü karaya oturduAvşa'da fırtınada deniz otobüsü karaya oturdu

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