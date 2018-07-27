Avşa'da rüzgar tatilcilere zor anlar yaşattı

Emir YILDIZ/MARMARA(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Marmara ilçesindeki Avşa Adası'nda etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, tatilcilere zor anlar yaşattı. Tatilciler, kısa sürede sahili boşalttı. 2500 olan nüfusu, yaz sezonunda 100 bini aşan Avşa Adası'nda öğle saatlerinde rüzgar ve ardından yağmur etkili oldu. Rüzgar nedeniyle sahilde şemsiyeler, havlular uçtu. Zor anlar yaşayan tatilciler, rüzgar ile birlikte yağmurun da etkili olması üzerine eşyalarını toplayıp kısa sürede sahili boşalttı. Tatilciler, konakladıkları tesislere dönerek hava koşullarının düzelmesini bekledi.
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