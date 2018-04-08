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Avşar ile Ekici’den birlik ve beraberlik vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

MHP MYK Üyesi Ömer Ekici, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’a iade-i ziyarette bulundu.

Avşar ile Ekici’den birlik ve beraberlik vurgusu

MHP MYK Üyesi Ömer Ekici, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Avşar ve Ekici, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Malatya için el birliği ile çalışacaklarını söyledi.
İl binası toplantı salonunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Ekici’yi ağırlayan İl Başkanı Avşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “MYK üyemiz Ömer Ekici Bey’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’da el birliği ile çalışacağız. Birlik ve beraberlik içindeki çalışmalarımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Teşkilatımıza olan güven ve sadakat bizleri fazlasıyla heyecanlandırmakta ve işimize daha çok odaklanmamıza sebep olmaktadır. Ömer Başkanımızla teşkilatımızın tüm birimleri ile, Malatya’da artık MHP’nin varlığını hissettireceğiz” ifadelerini kullandı. MHP MYK Üyesi Ömer Ekici ise, "18 Mart 2018 tarihinde MHP 12.Olağan kongresinde MYK listesinde yer vererek, bu kutlu görevi şahsıma tevdi eden beni onurlandıran Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey’e şükranlarımı sunuyorum. 49 yıllık mücadelemizde pek çok zorlukla karşılaştık. Akla hayale gelmeyecek saldırılar ile karşılaştık, teslim olmadık acizlik göstermedik. Liderimizin izlediği politika ve atmış olduğu adımlar sayesinde Türk Milletinin yegane güvencesi haline geldiğine iftiharla şahitlik ettik. Bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey’in dediği gibi, davamız dualıdır, himaye Allah’tandır. Destek Aziz Türk milletindedir” şeklinde konuştu.
Dava adamlığı karşılıksız adanmayı gerektirdiğini vurgulayan Ekici, "Sahte ve sanal şahsiyetlerden, fitne ve fesat çıkarıp, başkalarının kuyusunu kazanlardan, Sinsi hesap ve gizli plan yapanlardan bırakınız dava adamı olmayı, insan bile olamaz, olmayacaktır. Topluma karşı sorumluluklarımızın da bilincindeyiz. Bir yandan emek veren, ter akıtan, helal lokması için çırpınan milyonlar, diğer yandan da milletin sırtından geçinen, fildişi kulelerinde vicdanen ve fikren sefalet, fiilen ve fiziken sefahat içinde yaşayan küçük bir azınlık ve kaymak tabaka. Bu açmazında giderilmesi şarttır. Bunun da mücadelesini vereceğiz” diye konuştu.

Avşar ile Ekici’den birlik ve beraberlik vurgusu

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