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AVUKAT ABLA TEŞHİS ETTİ; HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayı gerçekleştiren Bulut A.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayı gerçekleştiren Bulut A. polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suç ortaklarıyla birlikte hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanan Bulut A.'nın cezaevi firarisi olduğu ve 9 adet aranması olduğu öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin hırsızlık anında kameraların kaydettiği görüntülerden avukat olan ablası tarafından teşhis edildiği ve tutuklandığı belirtildi.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİP YAKALADI
Bayrampaşa, Esenler ve Halkalı'da birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından güvenlik kameraları incelendi; olayları gerçekleştiren 3 kişinin kimliği tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler önceki gün düzenlendikleri operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu tespit edildi. Polis, parmak izi kayıtlarından yakalanan şüphelinin eski sabıkalı Bulut A. olduğunu belirledi. Hakkında 9 ayrı yakalama kararı bulunan Bulut A.'nın kaldığı yarı açık cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

AVUKAT ABLASI GÖRÜNTÜLERDEN TEŞHİS ETTİ
Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ve hırsızlık anında güvenlik kamera görüntülerindeki kişinin kendisinin olmadığını söyleyen Bulut A.'yı teşhis için polis ilginç bir yöntem kullandı. Bulut A.'nın 3 ay önce avukatlık yapmaya başlayan ablası emniyet Müdürlüğüne çağrılarak güvenlik kamera görüntüleri seyrettirildi. Avukatlık yapan abla, görüntülerdeki kişinin kardeşi Bulut A. olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer hırsızlıklara karışan Osman K. adlı şüphelinin daha önceden tutuklandığını olaylarla ilgili bir kişinin aranmasına devam edildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:
- GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızlık için binaya girmeleri(şapkalı olan)
-Binadan çıkmaları
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar

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