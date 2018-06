Avukat Babacan: Yavru köpeğin bakışlarını hiç unutmayacağız

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Adliye Sarayı önünde bir araya gelen hayvanseverler, son günlerde hayvanlara yönelik işkence ve ölümleri protesto etti. Bursa Barosu Hayvan Hakları Koruma Komisyonu Başkanı Ümran Babacan, "Sapanca’da ormanlık alanda bacakları ve kuyruğu kesilerek ölüme terk edilen yavru köpeğin bakışlarını ve yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağız" dedi.

Bursa merkez ve ilçelerde bulunan havyanseverler, gönüllüler ve dernek yöneticileri son günlerde ülke genelinde hayvanlara yönelik şiddet ve ölümleri protesto etti. Köpekleri ile Bursa Adliye Sarayı önüne gelen hayvanseverler adına konuşan Bursa Barosu Hayvan Hakları Koruma Komisyonu Başkanı Av. Ümran Babacan, "Yavru köpeğin katledilmesiyle yakın geçmişte kamuoyunda tartışılan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin değişiklik çalışmaları tekrar gündeme gelmiştir. Bu yasa, bir an önce değiştirilerek yürürlüğe konulmalıdır. Hayvanlara karşı işlenecek suçlar, caydırıcı ve önleyici nitelikte hapis cezası yaptırımına tabi tutulmalıdır" dedi. Babacan konuşmasına şöyle devam etti:

"21’inci Yüzyılda halen hayvanlara karşı şiddet uygulanmaktadır. Hayvanlar masum, savunmasız, korumasız, çaresiz canlardır. Bizler her birinden ayrı ayrı sorumluyuz. Toplumu derinden üzen ormanlık alanda hunharca kolları ve bacakları kuyruğu kökünden kesilip, ölüme terk edilen masum yavru köpeğin bakışları sembolik hale gelmiştir. Faili bile olmayan Sakarya’daki olayın sorumlularını ve faillerini şiddetle kınıyoruz. Yaralı halde verdiği yaşam mücadelesini, hiç unutmayacağımız o masum bakışları hala gözlerimizin önünde. Yurdun her yerinde hayvanlara yönelik şiddet ve ölüm haberleri almaya başladık. Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kedi, ayakları ve kuyruğu kesilerek vahşice öldürülmüştür. Bu cinayetler neden durdurulmuyor. Sorunları görmezden gelmek sorunları yok etmiyor. Bu vahşetleri yapanlar insan olamaz. Bu insanlar toplum içinde tehlikelidir. Bunlar için yasa bir ön ince çıkarılmalı ve hapis cezaları verilmelidir."

