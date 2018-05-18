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Avukat Doğan Subaşı, pis koku sorununu İBB’ye taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Avukat Doğan Subaşı, Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri’nin Beylikdüzü’nün Yakuplu ve Marmara Mahalleleri’nde uzun zamandır neden olduğu kötü koku sorununu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda gündeme getirdi.

Avukat Doğan Subaşı, pis koku sorununu İBB’ye taşıdı

İSTANBUL, (DHA) - İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Avukat Doğan Subaşı, Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri’nin Beylikdüzü’nün Yakuplu ve Marmara Mahalleleri’nde uzun zamandır neden olduğu kötü koku sorununu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda gündeme getirdi. Subaşı, yaptığı konuşmada, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’a “Yakuplu ve Marmara’yı etkileyen koku sorunuyla bizzat ilgilenin” çağrısında bulundu.

Çevre ve insan sağlığı açısından son derece önemli olan ve yıllardır çözülemeyen sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade eden Subaşı, başta İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan olmak üzere tüm yetkilileri, Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşların kötü koku isyanına kulak vermeye ve acil çözüm bulmaya çağırdı.

“VATANDAŞLAR DURUMDAN RAHATSIZ”

Subaşı, konuşmasında, İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri’nin şehrin atık sularının temizlenerek denize aktarılmasında iyi sonuç vermesine rağmen koku sorunu yarattığını kaydederek, “2014 yılında açılan tesislerin kurulduğu günden bu yana, Beylikdüzü’nün Ambarlı yönüne bakan Yakuplu ve Marmara Mahalleleri sakinleri, tesisten gelen kötü kokulardan rahatsız” dedi.

“SORUN ÇÖZÜLENE KADAR TAKİPÇİSİYİZ”

Ambarlı’daki koku sorunun giderilmesi için sorunun taraflarının iyi niyetle girişimlerde bulunduklarını belirten Subaşı, aradan 4 yıl geçmesine rağmen,Beylikdüzü’nün Yakuplu ve Marmara Mahalleleri’nde hayatı yaşanmaz hale getiren sorunun giderilmediği eleştirisinde bulundu. Soruna acil çözüm üretilmesi talebinde bulunan Subaşı, bu sorun çözülene kadar konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

Avukat Doğan Subaşı, pis koku sorununu İBB’ye taşıdıAvukat Doğan Subaşı, pis koku sorununu İBB’ye taşıdı

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