Avukat, doktora saldırdı (2)

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki aile sağlık merkezinde, bir avukatın Aile Hekimi Bülent Öner'e saldırdığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Bostanlı 4 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde, ismi öğrenilemeyen İzmir Barosu'na kayıtlı bir avukatın Aile Hekimi Bülent Öner'e tekmeyle saldırdığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Amatör kamerayla çekilen görüntülerde, avukat olduğu iddia edilen kişinin Öner'e tekme atmaya çalıştığı ve hakaret ettiği görülüyor. Olaydan sonra sağlık merkezinden çıkan saldırgan, siyah renkli otomobille olay yerinden ayrılıyor.
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
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