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Avukat Hasan Kılıç, İstanbul Barosu Başkan adayı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:49 | Son Güncelleme

AVUKAT Hasan Kılıç, 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016 dönemlerinde yönetim kurulu üyesi olduğu, Ekim ayında seçimleri yapılacak İstanbul Barosu'nda başkanlığa aday olduğunu söyledi.

Avukat Hasan Kılıç, İstanbul Barosu Başkan adayı 

Şengüller YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) AVUKAT Hasan Kılıç, 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016 dönemlerinde yönetim kurulu üyesi olduğu, Ekim ayında seçimleri yapılacak İstanbul Barosu'nda başkanlığa aday olduğunu söyledi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamada Hasan Kılıç, "Bugün bazı değerlerin yükselişi olacak. Bugün savunmamızın yükselişi , baromuzun yükselişi, avukatlığın yükselişi ilke ve değerlerimizin yükselişi olacak. Bundan sonra daha sıkı sıkı sarılacağız. Bugün bir ideanın, bir inancın, hukuk direnişinin ve bir büyük yükselişin başlangıç günü olacaktır. Ne mutlu, hukuk için, hak için, özgürlük için, sevgi için direnen avukata, direnecek Baro'ya!" dedi.

Çok sayıda meslektaşının da bulunduğu basın açıklamasında Kılıç, şunları söyledi
"Bütün hukukçuların ve yurttaşların ortak duyarlılığını dile getirmek ve hukuku savunmak için baromuzun yaklaşan genel kurulunda adayız. 79 baro, 112 bin avukat, 25 bin stajyer avukat ve avukat bürolarında çalışanların tamamının köklü sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar görmezden gelinmemelidir. Her sorunumuzla ilgili ayrıntılı çalışmalar ve yol haritaları hazırdır ve sunulacaktır. çözüm için önümüzde atılacak çok adım yürüyecek coşku dolu bir yolumuz bulunmaktadır. Enerjisi yüksek direnci fazla etkinliği düşmeyen saygınlık içinde, eğilmeyen bükülmeyen bir baro gereklidir ve biz bunu sağlamak için adayız."

Avukat Kılıç, "Tüm seçmenlerimizin oy kullanabileceği geniş katılımlı bir ön seçimde aday olmaktan çekinmeyeceğimi söylemiştim bu gerçekleşmedi. Bu sebeple adaylığımız ilan edildi. Ancak bu katılımcı eşit koşullarda yapılacak yarıştan çekinmeyeceğimizi bir kez daha sizlerin huzurunda ifade ediyoruz. Hem ülkemizin içinden geçtiği dönem hem İstanbul barosunun geldiği nokta meslektaşlarımın yoğun talebi ve gösterdikleri irade birlikte düşünüldüğünde bizi karar almaya itmiştir. Tarihi gurur duyulacak tavır alma ve harekete geçmenin dolu olduğu bir kurumun yani İstanbul barosunun başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum" dedi.

Daha sonra tebrikleri kabul eden Kılıç ve diğer avukatlar olaysız şekilde dağıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Avukat Hasan Kılıç, İstanbul Barosu Başkan adayı Avukat Hasan Kılıç, İstanbul Barosu Başkan adayı Avukat Hasan Kılıç, İstanbul Barosu Başkan adayı

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