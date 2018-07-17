Avukat Hasan Kılıç, İstanbul Barosu Başkan adayı 

Şengüller YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) AVUKAT Hasan Kılıç, 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016 dönemlerinde yönetim kurulu üyesi olduğu, Ekim ayında seçimleri yapılacak İstanbul Barosu'nda başkanlığa aday olduğunu söyledi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamada Hasan Kılıç, "Bugün bazı değerlerin yükselişi olacak. Bugün savunmamızın yükselişi , baromuzun yükselişi, avukatlığın yükselişi ilke ve değerlerimizin yükselişi olacak. Bundan sonra daha sıkı sıkı sarılacağız. Bugün bir ideanın, bir inancın, hukuk direnişinin ve bir büyük yükselişin başlangıç günü olacaktır. Ne mutlu, hukuk için, hak için, özgürlük için, sevgi için direnen avukata, direnecek Baro'ya!" dedi.

Çok sayıda meslektaşının da bulunduğu basın açıklamasında Kılıç, şunları söyledi

"Bütün hukukçuların ve yurttaşların ortak duyarlılığını dile getirmek ve hukuku savunmak için baromuzun yaklaşan genel kurulunda adayız. 79 baro, 112 bin avukat, 25 bin stajyer avukat ve avukat bürolarında çalışanların tamamının köklü sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar görmezden gelinmemelidir. Her sorunumuzla ilgili ayrıntılı çalışmalar ve yol haritaları hazırdır ve sunulacaktır. çözüm için önümüzde atılacak çok adım yürüyecek coşku dolu bir yolumuz bulunmaktadır. Enerjisi yüksek direnci fazla etkinliği düşmeyen saygınlık içinde, eğilmeyen bükülmeyen bir baro gereklidir ve biz bunu sağlamak için adayız."