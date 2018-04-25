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Avukat Hendekçi'nin FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

FETÖ üyesi olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan avukat Özge Elif Hendekçi'nin yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan avukat Özge Elif Hendekçi'nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Hendekçi, tutuklu bulunduğu Tokat'taki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme başkanı, sanıkla ilgili ifade veren bazı tanıkların, Hendekçi'nin örgüt içinde "abla" konumunda olduğunu içeren beyanlarının bulunduğunu belirterek, söz konusu tanık ifadelerini okudu.

Tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan sanık Hendekçi, tanıkların iddialarını reddederek, kaldığı evde ne yaptığını ve hangi eylemde bulunduğunun açıklanmasını istediğini söyledi.

Duruşmada dinlenilen tanıklardan Nurseli Kutiloğlu da sanık Hendekçi ile gözaltında bulunduğu nezarette tanıştığını anlatarak, "Beraber sadece bir gün geçirdik, sanığı tanımam. Orada etkin pişmanlıktan yaralandığımı söyleyince bana, 'bir halt yediysen içinde tutmalısın' dedi. Sanık bana herhangi bir telkinde bulunmadı." diye konuştu.

Tanık beyanının ardından sanığın annesinin adına kayıtlı telefondan kullandığı iddia edilen ByLock'taki yazışmaları okundu.

ByLock kullanmadığını savunan Hendekçi, söz konusu yazışmaları kabul etmediğini belirterek , "Bu mesajların uydurulduğu çok belli. Bu yazışmalar sonradan eklenmiştir. Mesaj içeriklerini kabul etmiyorum." dedi.

Hendekçi, hayatı boyunca hiçbir terör örgütü ile bağlantısının olmadığını öne sürdü.

- "Sizden tahliye istemiyorum"

Mahkeme başkanının terör örgütü FETÖ ile ilgili görüşünü sorması üzerine sanık Özge Elif Hendekçi, şöyle konuştu:

"Genel düşüncelerimi ifade etmek zorunda değilim. Burada hukuki bir yargılama yapılıyor. Ben düşüncemi olumlu ya da olumsuz söylemek zorunda değilim. Kalkıp da gözünüze girmek için de 'Allah bu örgütün belasını versin' demem. Ben sadece adalet istiyorum. Sizden tahliye istemiyorum. Rabbimden adalet istiyorum."

Sanığın savunmasının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tahliye talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, ByLock kullanıcısı olan sanığın bu programa 28 binden fazla kez bağlantı kurduğunun tespit edilmesinin yanı sıra aleyhteki beyanlar ve diğer hususları göz önünde bulundurarak Hendekçi'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- "Nasıl muamele ederseniz öyle muamele görürsünüz"

Mahkeme heyetinin ara kararını okumasının ardından bulunduğu yerden söz alan sanık Hendekçi, "Nasıl muamele ederseniz öyle muamele görürsünüz" dedi.

Sanığa "Bizi tehdit mi ediyorsun?" diyerek tepki gösteren mahkeme heyeti başkanı, SEGBİS bağlantısını keserek duruşmayı bitirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "izdivaç ablası" olduğu belirtilen avukat Elif Özge Hendekçi'nin "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ izdivaç Özge Elif Hendekçi

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