Avukat, otomobilin çarptığı yavru sincaba sahip çıktı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da otomobilin çarptığı yavru sincaba, avukat Göray Karadut sahip çıktı. Karadut, yaralı sincabı tedavisi için veterinere götürdü.

Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan Muğla Barosu avukatlarından Göray Karadut, sabah saatlerinde, Bitez Mahallesi'ndeki adliyeye giderken, yoldaki bir otomobilin yavru sincaba çarptığını gördü. Otomobiliyle yol kenarında duran Karadut, yaralı sincabı aracına alıp, veterinere götürdü. Çekilen röntgen ve yapılan muayene sonucunda, yavru sincabın kalçasında kırık ile çeşitli yerlerinde ezikler olduğu belirlendi. Yaralı hayvanın tedavisine başlandı. ​Gümüşlük- Bitez yolunun tarlaların içinden geçtiğine dikkat çeken Karadut, "Birçok yaban hayvanı var. Otomobilin çarptığı sincap da bunlardan biri. Tedavisi devam ediyor; ama hayati tehlikesi de sürüyor. İnşallah, kurtulur ve doğal yaşamına döner " dedi.

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