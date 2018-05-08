- Avukat Sibel Sevinç Deveci, sosyal medya paylaşımlarından gözaltına alındı

Özden ATİK-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
AVUKAT Sibel Sevinç Deveci, sosyal medya paylaşımlarında FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı verilen Sibel Sevinç Deveci, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Deveci, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Deveci’nin, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından FETÖ progpagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Deveci’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı
Hasan Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!
İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı
Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
Fuhuş operasyonunda Gürcü kadın dolaptan çıktı!
Fransa, Esad'ı uyardı: Orduya bağlı hedefleri vururuz!
Havadaki kuş mu? Kafa karıştıran kare
Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum