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- Avukat Sibel Sevinç Deveci, sosyal medya paylaşımlarından gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:34 | Son Güncelleme

AVUKAT Sibel Sevinç Deveci, sosyal medya paylaşımlarında FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Özden ATİK-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
AVUKAT Sibel Sevinç Deveci, sosyal medya paylaşımlarında FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı verilen Sibel Sevinç Deveci, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Deveci, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Deveci’nin, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından FETÖ progpagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Deveci’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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