Avukata Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan avukat Göray Karadut (55) sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Karadut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Barosu avukatlarından Göray Karadut, Facebook sayfasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği iddiasıyla dün öğle saatlerinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karadut, "Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmedim. Sosyal medya üzerinden bazen insan hakları ile ilgili düşüncelerimi paylaşırım. Düşüncemi ifade etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir hakaret kesinlikle yoktu " dedi.

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