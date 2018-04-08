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Avukatlar stres attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 15:15 | Son Güncelleme

Avukatlar Günü, Erzurum’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Avukatlar stres attı

Avukatlar Günü, Erzurum’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gecede, balo yemeğinde bir araya gelen avukatlar gönüllerince eğlenerek stres attılar. TRT Erzurum Radyosu Türk halk müziği sanatçısı Didem Dilara Duman’ın türküleri ile geceye renk kattı.
Erzurum Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü etkinlikleri çerçevesinde balo yemeği düzenlendi. Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Sway Otel Balo Salonu’nda gerçekleşen geceye protokol ve çok sayıda avukat katıldı.
Gecede bir konuşma yapan Baro Başkanı Talat Göğebakan, davetlilere teşekkür ederek, Avukatlar Günü’nü kutladı. Avukatların bütün olumsuzluklara, şiddete ve tacize rağmen savunma görevini başarı ile yürüttüğünü söyleyen Başkan Göğebakan konuşmasında şunları söyledi:
"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Demokrasimize, hak ve özgürlüklere ve adaletin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan savunma kurumunun temsilcileri olan avukatlarımızın avukatlar gününün şahsım ve baromuz adına kutluyorum. Mesleğimizin sorunları çok fazla. Bunları söylemekten deyim yerindeyse dilimizde tüh bitti. Ama doğru bildiklerimizi söylemeye ve doğru bildiklerimizi söylemeye ve bu sorunları çözmek için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimize hizmet için, sorunlarımızı çözebilmek için bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz."
Davetliler, gecede sahne alan TRT Erzurum Radyosu Türk halk müziği sanatçısı Didem Dilara Duman’ın hareketli şarkıları ile gönüllerince eğlenen avukatlar yılın stresini attı.

Avukatlar stres attı

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