Avukatlar tiyatro sahnesinde

Meslektaşlarının amatör ruhla profesyonel bir oyun ortaya çıkardığını belirten Poyraz, "Salonun doluluğu da bunu gösterdi. Avukatlık sadece mesleki faaliyetlerde bulunmak değil, aynı zamanda topluma hitap etmektir. Umarım amacımıza ulaşmışızdır." dedi.

Poyraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, baronun 60. yıl etkinlikleri çerçevesinde yaptıkları bir dizi mesleki ve kültürel faaliyetler içerisinde güzel bir oyunu sahnelemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

- "Sahnenin ve rollerin de hakkından geldiler"

Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, oyunun sonunda yönetmen Odabaşı ile oyuncuları tebrik ederek plaket verdi.

Yönetmen Huri Odabaşı ise perdelerin kapanmamasını, ışıkların hep açık kalmasını diledi.

Avukatların ilk kez sahneye çıkması nedeniyle zorlu bir hazırlık aşaması geçirdiklerini anlatan Odabaşı, "Tek işleri davalara girip müvekkil peşinde koşmak, mesleğini de hakkıyla yapmaktır. Sahnenin ve rollerin de hakkından geldiler. Onlarla çalışmaktan dolayı çok mutlu oldum." diye konuştu.

Oyunculardan Avukat Ersin Yıldız da her iki mesleğin de kendine göre zorluğu olduğunu, sahnenin tadını aldıklarını ve oyunculuğa devam etmek istediklerini söyledi.

Çiğdem Aktaş da keyifli bir oyun sahnelemeye çalıştıklarını, ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.